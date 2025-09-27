El próximo 12 de octubre se llevará a cabo la carrera San Francisco Corre 21K. Con recorridos de 5K, 10K y 21K en formato competitivo, además de una prueba recreativa de 5K y es por eso que la carrera promete atraer a corredores locales y de todo el país.

Las inscripciones continúan disponibles y los interesados pueden registrarse a través del link oficial https://muniweb.sanfrancisco.gov.ar/eventos, que sigue activo para todos los corredores. La oportunidad está abierta para aquellos que quieran participar en una de las tres distancias competitivas, o bien, en la prueba recreativa.

Cronograma

La octava edición comenzará el domingo 12 de octubre a las 7:30 con largada desde el circuito callejero de la ciudad.

Sábado 11 de octubre

Entrega de kits en el Superdomo (25 de Mayo 1305) de 10 a 19. Los corredores deberán presentar DNI, comprobante de pago, deslinde de responsabilidad y certificado de aptitud física.

Domingo 12 de octubre

5:30 a 06:30 hs: Entrega de kits solo para corredores foráneos. 6:50 hs: Apertura del parque cerrado. 7:00 hs: Entrada en calor. 7:15 hs: Formación en largada. 7:25 hs: Largada de atletas adaptados. 7:30 hs: Largada oficial de las pruebas 21K, 10K y 5K. 10:30 hs: Evento en vivo. 11: Finalización y premiación.

Premiaciones y kit

Todos los corredores que terminen el recorrido recibirán su medalla Finishers como reconocimiento. Además, habrá medallones para los primeros tres puestos de cada categoría y general.

Distancia 21K

Medallas del 1° al 3° para las categorías generales (no acumulativas). Medallas del 1° al 3° por cada categoría de edad (16-19 años, 20-24, etc.).

Distancia 10K

Medallas del 1° al 3° para las categorías generales (no acumulativas). Medallas del 1° al 3° por cada categoría de edad.

Distancia 5K

Medallas del 1° al 3° por cada categoría de edad. Medalla de finalización para todos los participantes.

Los corredores recibirán un kit que incluye servicio de ambulancia; derecho a participación; remera técnica de uso obligatorio; número de dorsal con chip incluido; seguro de atleta; hidratación y alimentación durante y post-carrera; barra de cereal; medalla de finalización.