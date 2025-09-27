San Francisco Corre 21K: cronograma, premiaciones y distancias para la nueva edición
El evento que tendrá la octava edición en 2025 se realizará el próximo 12 de octubre con un atractivo formato. Se esperan runners de distintas partes del país.
El próximo 12 de octubre se llevará a cabo la carrera San Francisco Corre 21K. Con recorridos de 5K, 10K y 21K en formato competitivo, además de una prueba recreativa de 5K y es por eso que la carrera promete atraer a corredores locales y de todo el país.
Las inscripciones continúan disponibles y los interesados pueden registrarse a través del link oficial https://muniweb.sanfrancisco.gov.ar/eventos, que sigue activo para todos los corredores. La oportunidad está abierta para aquellos que quieran participar en una de las tres distancias competitivas, o bien, en la prueba recreativa.
Cronograma
La octava edición comenzará el domingo 12 de octubre a las 7:30 con largada desde el circuito callejero de la ciudad.
- Sábado 11 de octubre
Entrega de kits en el Superdomo (25 de Mayo 1305) de 10 a 19. Los corredores deberán presentar DNI, comprobante de pago, deslinde de responsabilidad y certificado de aptitud física.
- Domingo 12 de octubre
- 5:30 a 06:30 hs: Entrega de kits solo para corredores foráneos.
- 6:50 hs: Apertura del parque cerrado.
- 7:00 hs: Entrada en calor.
- 7:15 hs: Formación en largada.
- 7:25 hs: Largada de atletas adaptados.
- 7:30 hs: Largada oficial de las pruebas 21K, 10K y 5K.
- 10:30 hs: Evento en vivo.
- 11: Finalización y premiación.
Premiaciones y kit
Todos los corredores que terminen el recorrido recibirán su medalla Finishers como reconocimiento. Además, habrá medallones para los primeros tres puestos de cada categoría y general.
- Distancia 21K
- Medallas del 1° al 3° para las categorías generales (no acumulativas).
- Medallas del 1° al 3° por cada categoría de edad (16-19 años, 20-24, etc.).
- Distancia 10K
- Medallas del 1° al 3° para las categorías generales (no acumulativas).
- Medallas del 1° al 3° por cada categoría de edad.
- Distancia 5K
- Medallas del 1° al 3° por cada categoría de edad.
- Medalla de finalización para todos los participantes.
Los corredores recibirán un kit que incluye servicio de ambulancia; derecho a participación; remera técnica de uso obligatorio; número de dorsal con chip incluido; seguro de atleta; hidratación y alimentación durante y post-carrera; barra de cereal; medalla de finalización.