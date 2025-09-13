San Francisco Corre: la 8ª edición se realizará el 12 de octubre

La 8ª edición de la media maratón “San Francisco Corre 21K” tiene fecha confirmada: será el próximo domingo 12 de octubre con las modalidades 5K, 10K y 21K.

Vale decir que uno de los argumentos de la fecha elegida es que no se superpongan dos actividades convocantes como la exposición rural `San Francisco Expone´ que será los días 3, 4 y 5 de octubre.

Una de las novedades que tendrá la competencia de este año, a diferencia de las ediciones anteriores, es que la modalidad 5K también será competitiva.

El próximo miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo una conferencia de prensa donde se brindarán los detalles de dicho evento.