San Antonio de Arredondo se alista para una nueva edición de la Arredondo Trail Race

San Antonio de Arredondo será sede, una vez más, de una de las experiencias de trail running más convocantes y prometedoras de la región. La “Arredondo Trail Race 2025” se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre, y ya despierta grandes expectativas tanto en el ámbito deportivo como en el turístico.

La presentación oficial del evento se realizó esta mañana en la sala de conferencias del estadio Mario Alberto Kempes, con la presencia de Mariano Reutemann, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes, Ariel Moyano, intendente de San Antonio de Arredondo, los organizadores Diego Sorba y Caterina Borghese.

Esta carrera, que en su primera edición convocó a más de 300 corredores y movilizó a toda la comunidad, no solo promueve la actividad física en contacto con la naturaleza, sino que también genera un impacto económico positivo en la región, al ocupar la totalidad de las plazas hoteleras y dinamizar los rubros gastronómicos, turísticos y culturales.

Durante el lanzamiento, Ariel Moyano destacó la importancia del evento: “Para nosotros es una propuesta deportiva que nos vincula con la identidad de la localidad, que combina los factores ambientales con la historia de la familia Arredondo que han forjado el territorio entre estas estancias y con aprovechamiento del río para producir. Hoy ese concepto se traduce con esta maratón y todas las actividades que la rodean, y que nos acompañen desde la Agencia es una gran motivación”.

Por su parte, los organizadores subrayaron que para esta edición 2025 se han realizado mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos, con una propuesta integral pensada para corredores, familias y visitantes. Además de la competencia, habrá charlas, exposiciones, sorteos y actividades vinculadas a la sustentabilidad, como uno de los ejes centrales de la Arredondo Trail Race.

La carrera propone cuatro distancias para todos los niveles de corredores: 6 km – recreativa; 12 km – intermedia; 21 km – exigente y 30 km – nueva distancia incorporada.

La Arredondo Trail Race es organizada con el acompañamiento del municipio y el apoyo institucional de la Agencia Córdoba Deportes. La iniciativa se consolida como un claro ejemplo del valor de la articulación público-privada para promover el turismo deportivo como motor de desarrollo sostenible.

Los senderos ecológicos, la calidez de la comunidad local y el espíritu deportivo serán el marco ideal para dos jornadas inolvidables.

Las inscripciones están abiertas por medio del formulario oficial.