En las últimas semanas nuevamente volvieron a trascender robos y destrozos en distintos clubes de la ciudad de San Francisco y Frontera. Al menos cuatro clubes informaron de esta grave situación que cada tanto sacude la economía de las instituciones.

Deportivo Norte, Deportivo Josefina (San Fco), Los Albos y este jueves también Defensores de Frontera, sufrieron graves daños en sus instalaciones. Los hechos se repiten todos los años, se toman medidas de seguridad, pero al parecer son solamente paliativas para esos sucesos.

Cada tanto, los clubes -al menos los de San Francisco- solicitan reuniones con la Policía para pedir por más control por las noches, pero lo cierto es que este control muchas veces es insuficiente. Además, -por lo bajo- algunos dirigentes comentan "por nuestra cancha no pasan" o "pasan cuando se lo pedimos, un par de días, pero después no pasan más".

Con los nuevos domos de vigilancia que posee la ciudad, se espera que sean claves para contribuir a esclarecer estos sucesos en San Francisco. En ese sentido, el presidente del club Los Albos, José Bustamante, reconoció que solicitó a funcionarios municipales la instalación de una cámara de seguridad en la esquina donde se ubica el club. “Llamé a gente de la municipalidad pidiendo alguna solución para la esquina de 9 de Septiembre y el Interprovincial porque somos tierra de nadie, y nos vemos perjudicados constantemente. Me dijeron que iban a estar colocando un domo de vigilancia a la brevedad”, sostuvo.

Sanitarios, herramientas, cables y destrozos varios

En las últimas semanas se conoció el robo de sanitarios al club Deportivo Norte y el robo de cables al nuevo predio del club Deportivo Josefina ubicado en los terrenos del Centro Vecinal de barrio Sarmiento. "Josefina con un gran esfuerzo tenía las luces para poder practicar en el predio que está por López y Planes y fue victima de robo de cables los dejaron sin luz, 70 metros de cable. Cuando vuelvan a las practicas habituales a las 18.30 de la tarde por el horario escolar se va a ver afectado", señaló Omar González, presidente de la Liga de Baby Fútbol

"A Norte le robaron todos los inodoros y sanitarios, estamos continuamente sufriendo vandalismo porque cuando no es robo, es vandalismo. A Los Andes también, Tarzanito, Belgrano, hay clubes mas afectados que otros y lamentablemente les cuesta mucho. Uno hace un esfuerzo bárbaro, cuesta hacer ventas y recaudar porque encima la economía no es de la mejor y eso afecta todo. Al club le cuesta mucho reponer, es un daño muy importante el que se hace", concluyó al respecto.

En el caso del club Los Albos, este miércoles se encontraron con varios destrozos en su predio al no poder robarles nada de valor. "Nos habíamos cansado de que nos roben los cables de iluminación de las torres de las canchas. Por eso decidimos hacer todo el cableado subterráneo. Entonces llegan estos delincuentes, que están perdidos por la droga, no encontraron qué robar y nos hicieron un desastre. Es así, lo que no pueden robar lo destrozan”, comentó José Bustamante.

La semana pasaba, Los Albos también había sido blanco de otro robo, se trataba de un tramo de 20 metros de cable que aun restaba reemplazar. Pero anteriormente, habían sufrido un grave traspié cuando les llevaron dos motoguadañas y también produjeron destrozos.

Pero no es solo en San Francisco, en Frontera también sucede. Parecen haberse cansado del club La Hidráulica y esta vez le tocó a Defensores de Frontera donde robaron este jueves por la madrugada mercadería, garrafas, herramienta y otros elementos luego de hacer un boquete en la pared del vestuario local. También se llevaron 40 metros de cable que unen a las cantinas del club y varias canillas plásticas externas.

“Esto nos arruina y la verdad que entristece por todo el trabajo que se le dedica al club, por toda la gente que viene a colaborar y te encontrás con esto, cuesta mucho reponerse”, lamentó el presidente del club Maximiliano Páez.

A estos hechos registrados en las últimas semanas también se les suman los hechos cotidianos que no trascienden. Para algunas instituciones, el vandalismo, robos o intentos de robo son tan 'cotidianos' que ya ni gastan energías en realizar denuncias o dar a conocer los hechos.