River vs. Independiente Rivadavia, por Copa Argentina: formaciones, hora, TV y operativo especial en Córdoba
Desde las 22:10, el Millonario y la Lepra mendocina definirán al segundo finalista en el estadio Kempes. Habrá cortes de tránsito, operativos de seguridad y transporte especial para hinchas.
El estadio Mario Alberto Kempes será escenario de una semifinal histórica por la Copa Argentina 2025: River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán desde las 22:10 para definir al rival de Argentinos Juniors en la gran final. El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá un extenso operativo de seguridad y servicios dispuesto por el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad capitalina.
El duelo: presente e historia
River llega a esta instancia con el peso de su historia: es tricampeón del certamen (2016, 2017 y 2019) y lidera el ranking histórico. Viene de eliminar a Racing con un gol de Maximiliano Salas y busca su regreso a una final después de seis años.
Independiente Rivadavia, por su parte, atraviesa un momento único: es la primera vez que alcanza las semifinales y sueña con ser el primer equipo mendocino en llegar a la final. En cuartos de final superó a Tigre por 3-1 y no quiere desaprovechar su oportunidad frente a uno de los grandes.
📋 Formaciones probables
River Plate (4-2-3-1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Franco Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Nicolás Retamar; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Datos del partido
- Partido: River Plate vs. Independiente Rivadavia
- Instancia: Semifinal – Copa Argentina 2025
- Hora: 22:10
- Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)
- Árbitro: Andrés Gariano
- TV: TyC Sports
- Acceso: Sistema Tribuna Segura, con entrada + DNI o solo DNI para socios.
Tránsito, transporte y accesos: operativo en Córdoba
La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno Provincial activaron un amplio operativo de seguridad y tránsito desde horas de la tarde hasta la madrugada del sábado. El objetivo es garantizar orden, seguridad y limpieza ante una jornada que se espera con estadio lleno.
Transporte para hinchas:
- Colectivos especiales desde Plaza Héroes de Malvinas a partir de las 19:00.
- Funcionarán con Red Bus, SUBE, tarjeta o QR.
- Empresas: TAMSE y FAM, con llegada a Parque Kempes Norte.
Cortes de tránsito:
- Rotonda Mujer Urbana
- Avenida Gauss
- Playas Norte, Sur y Central
- Parque del Kempes Norte y Feriar
- Avenida del Piamonte
Durante la desconcentración habrá habilitación de doble mano en colectoras y en tramos de Av. Gauss y Piamonte.
Recomendación: Evitar circular en la zona del estadio entre las 19:00 y la 01:00.
Estacionamientos habilitados:
- River: Monte Pacheco, Parque del Kempes Norte, Centro de Convenciones y Playa Norte.
- Independiente Rivadavia: Playa Sur y Parque Bustos.
Accesos al estadio
- River Plate: Willington (Popular): Portones 2, 3 Bis y Auxiliar Norte Platea Gasparini: Portones 3, 4 Platea Ardiles Norte: Portón 2 Bis
- Independiente Rivadavia: Popular Artime: Portones 1 Bis y Auxiliar Sur Platea Ardiles Sur: Portón 1
Apertura del estadio: 19:30
Servicios adicionales
- Limpieza a cargo del COyS una vez finalizado el partido.
- Cierre de parques: Parque del Kempes (12:00), Parque del Chateau (17:00) solo habilitados para estacionamiento.
- Seguridad: Guardia Urbana, Policía, Defensa Civil, Unidad de Riesgo Eléctrico y Ente de Control supervisarán el evento.
- Cuidacoches ilegales y venta ambulante serán controlados.
Fuente: Sitio oficial Copa Argentina – Información adicional de Gobierno de Córdoba y TyC Sports.