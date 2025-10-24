El estadio Mario Alberto Kempes será escenario de una semifinal histórica por la Copa Argentina 2025: River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán desde las 22:10 para definir al rival de Argentinos Juniors en la gran final. El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá un extenso operativo de seguridad y servicios dispuesto por el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad capitalina.

El duelo: presente e historia

River llega a esta instancia con el peso de su historia: es tricampeón del certamen (2016, 2017 y 2019) y lidera el ranking histórico. Viene de eliminar a Racing con un gol de Maximiliano Salas y busca su regreso a una final después de seis años.

Independiente Rivadavia, por su parte, atraviesa un momento único: es la primera vez que alcanza las semifinales y sueña con ser el primer equipo mendocino en llegar a la final. En cuartos de final superó a Tigre por 3-1 y no quiere desaprovechar su oportunidad frente a uno de los grandes.

📋 Formaciones probables

River Plate (4-2-3-1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Franco Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Nicolás Retamar; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido

  • Partido: River Plate vs. Independiente Rivadavia
  • Instancia: Semifinal – Copa Argentina 2025
  • Hora: 22:10
  • Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • TV: TyC Sports
  • Acceso: Sistema Tribuna Segura, con entrada + DNI o solo DNI para socios.

Tránsito, transporte y accesos: operativo en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno Provincial activaron un amplio operativo de seguridad y tránsito desde horas de la tarde hasta la madrugada del sábado. El objetivo es garantizar orden, seguridad y limpieza ante una jornada que se espera con estadio lleno.

Transporte para hinchas:
  • Colectivos especiales desde Plaza Héroes de Malvinas a partir de las 19:00.
  • Funcionarán con Red Bus, SUBE, tarjeta o QR.
  • Empresas: TAMSE y FAM, con llegada a Parque Kempes Norte.
Cortes de tránsito:
  • Rotonda Mujer Urbana
  • Avenida Gauss
  • Playas Norte, Sur y Central
  • Parque del Kempes Norte y Feriar
  • Avenida del Piamonte

Durante la desconcentración habrá habilitación de doble mano en colectoras y en tramos de Av. Gauss y Piamonte.

Recomendación: Evitar circular en la zona del estadio entre las 19:00 y la 01:00.

Estacionamientos habilitados:
  • River: Monte Pacheco, Parque del Kempes Norte, Centro de Convenciones y Playa Norte.
  • Independiente Rivadavia: Playa Sur y Parque Bustos.

Accesos al estadio

  • River Plate: Willington (Popular): Portones 2, 3 Bis y Auxiliar Norte Platea Gasparini: Portones 3, 4 Platea Ardiles Norte: Portón 2 Bis
  • Independiente Rivadavia: Popular Artime: Portones 1 Bis y Auxiliar Sur Platea Ardiles Sur: Portón 1

Apertura del estadio: 19:30

Servicios adicionales

  • Limpieza a cargo del COyS una vez finalizado el partido.
  • Cierre de parques: Parque del Kempes (12:00), Parque del Chateau (17:00) solo habilitados para estacionamiento.
  • Seguridad: Guardia Urbana, Policía, Defensa Civil, Unidad de Riesgo Eléctrico y Ente de Control supervisarán el evento.
  • Cuidacoches ilegales y venta ambulante serán controlados.

Fuente: Sitio oficial Copa Argentina – Información adicional de Gobierno de Córdoba y TyC Sports.