En un cruce vibrante y cargado de tensión, River Plate venció 1 a 0 a Racing Club y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina 2025. El único tanto del partido lo marcó Maximiliano Salas, en lo que fue un regreso con condimentos frente a su exequipo. El encuentro se disputó en el estadio Gigante de Arroyito ante una multitud.

A los cinco minutos del primer tiempo, Salas aprovechó un centro preciso de Facundo Colidio y definió con tranquilidad para poner en ventaja al Millonario. El delantero, recientemente incorporado a River y de pasado reciente en la Academia, optó por no festejar el gol, en medio de silbidos e insultos por parte de los hinchas de Racing.

El equipo de Marcelo Gallardo, que venía golpeado por una racha de cuatro derrotas consecutivas y la eliminación en la Copa Libertadores, se mostró sólido en defensa, con buenas tareas de Armani y Rivero. Pudo haber ampliado la diferencia con otra chance de Salas, pero el delantero falló en la definición.

Racing, por su parte, nunca logró encontrar claridad ni el peso ofensivo necesario para igualar el marcador. Maravilla Martínez, su principal carta de gol, tuvo una actuación opaca y terminó siendo expulsado a los 91 minutos por doble amarilla. Esa roja dejó a los de Gustavo Costas con diez jugadores para afrontar los últimos minutos del encuentro.

El complemento estuvo marcado por las interrupciones: el ritmo bajó considerablemente y el partido se volvió cortado, incluso debió ser suspendido momentáneamente por el lanzamiento de bengalas desde la tribuna de Racing.

Con esta victoria, River accedió a semifinales, donde enfrentará a Independiente Rivadavia. El equipo de Núñez mantiene viva la ilusión de conquistar al menos un título en lo que va de un 2025 complicado. Racing, en tanto, deberá enfocarse en la Libertadores, donde todavía está en carrera entre los cuatro mejores del continente.