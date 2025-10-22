Este viernes 24 de octubre, desde las 22:10, el estadio Mario Alberto Kempes será nuevamente el escenario de una definición trascendental del fútbol argentino. River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán por una de las semifinales de la Copa Argentina, con el objetivo de avanzar a la final y asegurarse una plaza en la Copa Libertadores 2026.

El conjunto millonario llega a esta instancia tras superar a Racing Club en el Gigante de Arroyito, mientras que la “Lepra” mendocina viene de dejar en el camino a Tigre, en un partido disputado en el estadio de Newell’s Old Boys.

Como es habitual en esta competencia federal, el partido será con presencia de ambas hinchadas. Las entradas están disponibles para su compra anticipada tanto de manera presencial como online, a través de los canales oficiales informados por la organización. Cabe destacar que no habrá venta en boleterías del estadio el día del encuentro.

La otra semifinal del torneo la disputarán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, completando el cuadro de una Copa Argentina que, una vez más, reúne a equipos de distintas categorías en igualdad de condiciones.

Desde la Agencia Córdoba Deportes, organizadores junto al resto de las autoridades deportivas, destacaron que este tipo de eventos consolida a la provincia como una verdadera Sede de Grandes Eventos Deportivos, gracias a su infraestructura, su ubicación estratégica y la capacidad organizativa del estadio Mario Alberto Kempes.

Fuente: Agencia Córdoba Deportes