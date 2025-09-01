Río Cuarto vibró con el regreso del TC Pick Up y el Turismo Pista al Parque Ciudad

Este fin de semana, el sur provincial vivió una nueva jornada de automovilismo con el regreso histórico del autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto al circuito de las grandes competencias del deporte motor nacional.

La presencia del TC Pick Up y el Turismo Pista luego de tres años reafirma el lugar de la provincia en el calendario del automovilismo argentino y confirma al trazado local como un escenario clave para la proyección de este deporte en el interior del país.

El evento dejó como saldo una intensa actividad comercial, con ocupación plena en hoteles, además de una importante asistencia a restaurantes y bares.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el significado de este regreso: ”Que el TC Pick Up y el Turismo Pista vuelvan a Río Cuarto es una gran noticia. Córdoba es una provincia muy fierrera, sabemos lo que generan estas categorías en lo deportivo y en lo económico. Se mueve la hotelería, la gastronomía y los comercios”.

“Trabajamos y apostamos para tener el autódromo en condiciones por una decisión de nuestro gobernador Martín Llaryora de hacer las inversiones necesarias para que todas las categorías del automovilismo nacional estén en Río Cuarto”, agregó.

En la misma línea, el intendente Guillermo de Rivas subrayó el rol del autódromo en la región: “Disfrutamos de estas competencias que nos pone en lo más alto del deporte motor, gracias a una fuerte inversión en infraestructura. El Gobernador apostó muy fuerte en las mejoras y es un desafío muy grande como riocuartenses recibir a miles de personas que vienen a nuestra ciudad”.

Con más de un centenar de vehículos en pista, los fanáticos pudieron seguir de cerca a los principales referentes del automovilismo nacional, entre ellos Mariano Werner, Agustín Canapino y Juan Pablo Gianini.

Además, en las competencias estuvieron presentes grandes pilotos y representantes cordobeses: es el caso de Lucas Sarmiento, oriundo de Río Cuarto y piloto de Turismo Pista Clase 1, y otros 20 pilotos de distintos puntos de la provincia.

En TC Pick Up, en tanto, se destacaron Luis Catelli, Marco Dianda y Mario Baldo, corredores de primer nivel del automovilismo argentino.

Por su parte, Federico García, presidente del Automóvil Club Río Cuarto, valoró el trabajo realizado durante el último año en el predio: “El compromiso fue siempre tener un autódromo competitivo, seguro y preparado para recibir a las categorías más convocantes del país. Este fin de semana lo volvimos a demostrar”.

Con esta fecha, el Parque Ciudad de Río Cuarto vuelve a quedar en el centro de la escena automovilística nacional, consolidando un camino de crecimiento que lo proyecta nuevamente como sede de grandes competencias.

De la jornada también participaron el Diputado Nacional, Carlos Gutiérrez; el secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias de la municipalidad de Río Cuarto, Roberto Koch; la Secretaría de Deporte y Turismo, Araceli Isla; el Subsecretario de Deportes Rodrigo Siravegna, entre otras autoridades.

Resultados finales del TC Pick Up:

Agustín Canapino Mauricio Lambiris Hernán Palazzo

Resultados finales del TC Pista:

Benjamín Ochoa Marco Dianda Sebastián Gallo

Obras y mejoras en el autódromo

Durante los últimos meses se llevaron adelante diversas tareas de infraestructura que permitieron elevar el estándar de seguridad y funcionalidad del circuito. Entre ellas se destacan:

La construcción de nuevas vías de escape con camas de desaceleración en sectores clave de la pista.

Refuerzos en muros de contención y protecciones en curvas estratégicas.

Una nueva sala técnica con medidas reglamentarias, además de una sala de reuniones para pilotos y una renovada sala de prensa.

Ampliación y mejoras en el playón de boxes, adaptado para recibir a un parque automotor más numeroso.

Estas obras, planificadas y ejecutadas en conjunto entre el Automóvil Club Río Cuarto, el Gobierno provincial y el municipio, apuntan a consolidar al circuito como uno de los escenarios más competitivos y seguros del automovilismo nacional.