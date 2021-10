Luciano Ribodino participará este fin de semana en el Campeonato Mundial de Superbike que correrá en el circuito San Juan Villicum. Lo hará a bordo de una Kawasaki ZX-10RR del Pedercini Racing.

Será la primera vez para el sanfrancisqueño en un certamen de semejante características donde se codeará con los mejores del mundo en esta disciplina que traerá a la Argentina a las categorías 600 cc y 1000 cc -donde correrá Ribodino-.

El piloto local se encuentra ajustando detalles para la competencia que comenzará este viernes con los entrenamientos y tendrá a otros cuatro argentinos más, entre ellos a su compañero de equipo Marco Solorza y al piloto de El Tío Andrés González en la categoría World Supersport 600.

"Había un piloto australiano que no podía venir a correr (Lachlan Epis), necesitaban un piloto argentino, hablaron con varios y uno fui yo. Hablamos y cerramos para correr esta carrera, que es la primera en la cual voy a participar y estoy muy contento por eso, quiero disfrutar el fin de semana, siempre soñé correr un Mundial y más en Argentina, así que esperemos que todo salga bien", explicó el piloto en diálogo con El Periódico.

En cuanto a la preparación, Ribodino explicó que comandará una Kawazaki ZX-10RR -versión 2019-, distinta a la que utiliza en el campeonato argentino donde curiosamente corrió su última carrera en el mismo circuito hace unas semanas atrás. "Estuvimos corriendo hace poco el campeonato argentino en el Villicum, tenemos fresca la pista, pero la moto cambia bastante, ya lo estuvimos hablando con el equipo y hay muchas cosas que cambian como los frenos, la electrónica, la suspensión y son cosas a las cuales hay que ir adaptándose -sobre todo a los frenos- para poder hacer esa diferencia que hacen los pilotos del Mundial y estar a la altura de ellos", señaló.

Sumar experiencia, el primer objetivo

Para el piloto local será la primera presentación en un certamen de esta envergadura y por eso el solo hecho de poder sumar esta experiencia será el primer objetivo, pero no el único. "La idea es ir de menor a mayor, ir mejorándolo, sabemos que en un fin de semana no podemos sacar el 100% de la moto, pero trataremos de sacar el mayor provecho posible, adaptarse lo mejor que podamos, pero vamos a tratar ir de menor a mayor para hacer un buen trabajo", indicó.

"Yo estoy muy contento por todo esto, poder estar en un Mundial es lo que siempre quise. En lo personal estoy disfrutando de este fin de semana, tranquilo y con ganas de que empiecen los entrenamientos del viernes", comentó.

"Esperemos hacer un buen trabajo, dar el 100% de nosotros y estar a la altura, sumar experiencia porque después puede venir otra oportunidad y lo podemos hacer mejor", dijo Ribodino.

El campeonato argentino

En el Superbike Argentino, Ribodino no viene teniendo una buena temporada y no es precisamente por su desempeño, sino por cuestiones fortuitas en su Kawazaki. "Creo que no es el año, no se nos están dando las cosas por distintas circunstancias, pero el nivel y los tiempos están saliendo, estamos rápidos en carrera, pero no podemos cerrar el fin de semana de la mejor manera, es otro tema. En lo personal estamos bien, pero a veces pasan cosas que quedan fuera de nuestro alcance, nos ponemos a ver los tiempos y estamos bien, esperamos terminar lo mejor que podamos las fechas que quedan", comentó.

"Agradezco a mi familia por el esfuerzo, a Akron, Pablo Coronel Cereales, Máquinas del Centro, KYT Argentina, SPN, Rosamonte y a toda la gente de San Francisco y Argentina que me hacen el aguante para esta carrera importante", puntualizó.

CRONOGRAMA SUPERBIKE – FECHA 12

Viernes 15 de octubre

11:25 – 12:10 /// WorldSSP – FP1

16:00 – 16:45 /// WorldSSP – FP2

Sábado 16 de octubre

11:25 – 11:45 /// WorldSSP – Superpole

13:30 – WorldSSP – Carrera 1

Domingo 17 de octubre

10:25 – 10:40 /// WorldSSP – Tanque Lleno

13:30 – WorldSSP – Carrera 2