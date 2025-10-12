Sportivo Belgrano se despidió del sueño del ascenso directo. Este domingo, igualó sin goles ante Atlético Rafaela en el estadio Juan Pablo Francia y, tras el 3-0 sufrido en la ida, quedó fuera de la final del Torneo Federal A. Pese a no poder revertir la serie, el equipo de Sergio Maza dejó una buena imagen ante su gente y mostró actitud hasta el último minuto.

Un primer tiempo intenso y favorable a Sportivo

La Verde salió decidida a buscar el gol que lo metiera nuevamente en la serie. En los primeros minutos, tuvo dos llegadas claras y mostró una postura ofensiva. A los 18’, un tiro libre de Matías Jaime obligó al arquero Bilbao a intervenir, y minutos más tarde, el propio Jaime volvió a exigirlo con un remate de media distancia.

Sportivo controló gran parte del juego, con un buen trabajo de Braian Camisassa en la recuperación y salida. Sin embargo, se encontró con un arquero rival en gran nivel: Bilbao fue la figura del primer tiempo, desactivando cada intento verde. Rafaela, sólido en defensa, apostó al orden y a aprovechar el viento a favor.

Segundo tiempo: dominio sin recompensa

En el complemento, el equipo de Maza intentó mantener el ritmo, pero el viento en contra y la desesperación por marcar le jugaron en contra. El ingreso de Franceschi y Lehmann buscó mayor profundidad, aunque las chances claras no aparecieron.

A los 82’, Pastorelli tuvo la más clara para la visita con un remate desde lejos que dio en el travesaño de Roggero. Pese a los intentos con centros y pelotas paradas, Bilbao volvió a responder cada vez que fue exigido.

El empate selló la eliminación de Sportivo, que dejó todo en la cancha pero no logró vulnerar a un rival ordenado y con oficio.

A pensar en lo que viene

Pese al final, la campaña de Sportivo Belgrano deja aspectos positivos: regularidad, entrega y una identidad de juego clara. Ahora, el equipo deberá enfocarse en la Reválida, donde tendrá una nueva oportunidad de pelear por el segundo ascenso a la B Nacional.

El sueño verde continúa, con la ilusión intacta.