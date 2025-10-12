Reválida en la mira: Sportivo empató y deberá buscar el segundo ascenso en la próxima fase
La Verde empató 0-0 en San Francisco y quedó eliminada en semifinales del Federal A. Buscará el segundo ascenso en la próxima etapa del torneo.
Sportivo Belgrano se despidió del sueño del ascenso directo. Este domingo, igualó sin goles ante Atlético Rafaela en el estadio Juan Pablo Francia y, tras el 3-0 sufrido en la ida, quedó fuera de la final del Torneo Federal A. Pese a no poder revertir la serie, el equipo de Sergio Maza dejó una buena imagen ante su gente y mostró actitud hasta el último minuto.
Un primer tiempo intenso y favorable a Sportivo
La Verde salió decidida a buscar el gol que lo metiera nuevamente en la serie. En los primeros minutos, tuvo dos llegadas claras y mostró una postura ofensiva. A los 18’, un tiro libre de Matías Jaime obligó al arquero Bilbao a intervenir, y minutos más tarde, el propio Jaime volvió a exigirlo con un remate de media distancia.
Sportivo controló gran parte del juego, con un buen trabajo de Braian Camisassa en la recuperación y salida. Sin embargo, se encontró con un arquero rival en gran nivel: Bilbao fue la figura del primer tiempo, desactivando cada intento verde. Rafaela, sólido en defensa, apostó al orden y a aprovechar el viento a favor.
Segundo tiempo: dominio sin recompensa
En el complemento, el equipo de Maza intentó mantener el ritmo, pero el viento en contra y la desesperación por marcar le jugaron en contra. El ingreso de Franceschi y Lehmann buscó mayor profundidad, aunque las chances claras no aparecieron.
A los 82’, Pastorelli tuvo la más clara para la visita con un remate desde lejos que dio en el travesaño de Roggero. Pese a los intentos con centros y pelotas paradas, Bilbao volvió a responder cada vez que fue exigido.
El empate selló la eliminación de Sportivo, que dejó todo en la cancha pero no logró vulnerar a un rival ordenado y con oficio.
A pensar en lo que viene
Pese al final, la campaña de Sportivo Belgrano deja aspectos positivos: regularidad, entrega y una identidad de juego clara. Ahora, el equipo deberá enfocarse en la Reválida, donde tendrá una nueva oportunidad de pelear por el segundo ascenso a la B Nacional.
El sueño verde continúa, con la ilusión intacta.