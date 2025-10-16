El Club Sportivo Belgrano difundió este miércoles un parte médico oficial con el estado actual de varios jugadores del plantel profesional, y comunicó además que el defensor y capitán Leonardo Ferreyra fue licenciado por cuestiones personales, que por el momento le impiden permanecer en la ciudad.

Según indicó el Dr. Daniel Elkin, responsable del cuerpo médico del club, los siguientes futbolistas se encuentran en recuperación:

Facundo Hang: presenta un cuadro de pubalgia y realiza trabajos kinesiológicos.

Tomás Attis: sufrió una sobrecarga en ambos gemelos y también se encuentra bajo tratamiento kinésico. El tiempo estimado de recuperación es de 10 días.

Leonel Flores: al igual que Hang, cursa una pubalgia y realiza tareas de rehabilitación con el equipo médico.

Por otra parte, el club informó que Leonardo Ferreyra se encuentra con licencia, debido a motivos personales que actualmente lo mantienen alejado del plantel.

Sportivo Belgrano se encuentra en etapa de preparación para disputar la instancia de Reválida del Torneo Federal A, donde buscará una nueva chance de pelear por el ascenso a la Primera Nacional.