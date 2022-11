Raúl Armando no seguirá en Sportivo Belgrano. Según puso saber El Periódico, el DT no llegó a un acuerdo y no continuará al frente del plantel.

Mientras el plantel de Sportivo Belgrano se encuentra de vacaciones, los dirigentes trabajan en la conformación para la próxima temporada.

En tanto, ya renovaron sus contratos Brian Flores, Mauro Orué y Leonardo Martina. En las próximas horas podría haber más novedades sobre renovaciones y refuerzos de cara a la temporada 2023.

Sobre el cuerpo técnico, el Departamento de Fútbol Profesional, a cargo de Juan Pablo Francia, trabaja en la sucesión de la 'Pepa'. Entre los apuntados, trascendió que hay un sanfrancisqueño.

Mientras tanto, los jugadores que deben regresar de sus préstamos son Braian Camisassa, Tomás Rossi, Leonardo Felissia, Camilo Alessandria, Martín Argüello y Lucas Peludé.