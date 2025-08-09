Ante una multitud que se acercó para disfrutar del espectáculo, la dupla de Germán Hubmann y Andrés Schwander (Skoda Fabia Rally2) se posiciona como líder de la sexta fecha del campeonato de Rally Cordobés. La jornada inicial de la competencia, con sede en San Francisco, concluyó con un claro dominio de los punteros.

Tras disputarse los tres primeros tramos cronometrados, la pareja representativa de Canals redondeó una actuación impecable al ganar con comodidad todos los sectores. En la clasificación general, los escoltan Juan Carlos Alonso y Julio Herrero (Hyundai i20/N5), que hicieron debutar su unidad N5 en el torneo provincial, mientras que Santiago Baldo y Santiago García (Hyundai i20 Rally2) completaron las posiciones del podio.

Los ganadores por división

Maxi Rally: Ignacio Fotheringham y Matías Pizarro (VW Gol MRT) se adjudicaron la división, con Elder Tasca y Francina Tasca (VW Polo MRT) en el segundo puesto, y Miguel Patat y Sofía Sabbatini (Renault Clio MRT) en el tercero.

RC2N: Los experimentados Rubén Del Campo y Marcos Bazán (Mitsubishi) ganan con autoridad, seguidos por Tomás Perotti y Gonzalo Martínez (Mitsubishi) y Antonio Prevedello y Leonardo Londero (Mitsubishi).

RC2S: Pablo Baudino y Tomás Daparte (VW Golf RC2S) son punteros por un estrecho margen sobre Ramiro Giraudo y Federico Bugallo (VW Golf RC2S), y Raúl Olmedo y Juan Pablo Del Riego (Citroën DS3 RC2S) en el tercer lugar.

Tracción simple (A1): Hernán Del Ré y Marina Del Ré (Renault Sandero) comandan la tracción simple, siendo los únicos representantes de la clase A1.

RC5: Mauro Cravero y Manuel Prieto (Peugeot 208) se mantienen como líderes absolutos, superando a Juan Manuel Paisa y Lucas Martín (Peugeot 208) y a Jonas Saita y Anuar Osman (Ford Fiesta).

N1: Agustín Barrandeguy y José Rodríguez (Ford Fiesta) lideran con una ajustada diferencia sobre Guillermo Marín y Gastón Solera (VW Gol), con Ariel Canalis y Danilo Lazuri (Ford Fiesta) en el tercer puesto.

RC6: La clase tendrá un final abierto con los tres primeros separados por tan solo cuatro segundos. Luciano Nardi y Diego Nardi (VW Gol) sacaron una ínfima ventaja sobre Federico Rassetto y Franco Rassetto (VW Gol) y Luis María Vega y Mauricio Armando (VW Gol).

N3: Julián Rébola y Maximiliano Airaudo (Ford Fiesta) son quienes lideran, con Rodrigo Márquez y Francisco Moldes (Ford Fiesta) y Marcos Del Vecchio y Hernán Sacilotto (Ford Fiesta) como sus escoltas.

N2: Gastón De Rossi y Jorge Genesio (VW Gol) le ganan la pulseada a Walter Candiotto y Agustín Gunther (VW Gol) y a Mario Matélica y Santiago Cavello (VW Gol).

La agenda para mañana

La definición de la carrera tendrá lugar este domingo, con la disputa de seis pruebas especiales que recorrerán distintos tramos de la provincia de Córdoba. La actividad comenzará a las 8:30, y poco después de las 15:00 está prevista la ceremonia de premiación en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco.