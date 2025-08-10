Rally de San Francisco: con un gran marco de público, Hubmann selló su victoria

Con una gran convocatoria de público a lo largo de todo el recorrido, Germán Hubmann y Andrés Schwander se quedaron con el Rally de la ciudad San Francisco la 6ª Fecha del Campeonato de Rally Cordobés 2025.

La emocionante definición de la división 'Maxi Rally' quedó justo detrás suyo, en la que el binomio Ignacio Fotheringham-Matías Pizarro -VW Gol- reafirmó el lugar de escolta de la general en el último tramo y lo propio hizo el de Fernando Álvarez Castellano-Juan P. Monasterolo -Hyundai i20-.

El mediodía de un precioso domingo invernal le dio paso al bucle final de tres tramos en los que el público de la región siguió volcándose masivamente para presenciar el evento deportivo más importante del calendario. Y, en lo deportivo, nos mostró el cierre de la gran faena de los vencedores y el Skoda Fabia preparado por el DS Sport, el gran duelo de 'Fother' y 'El Pato' en la MR y los de la RC6 -Federico Rassetto y Luciano Nardi- y N2 -Gastón De Rossio y Walter Candiotto-, jugándose la victoria en unas pocas 'chirolas' del cronómetro.

La PE7 Freyre II -7 kms.- fue por escasa diferencia para Baldo 4.05.5s, seguido por Hubmann +0.5s, Maggi -VW Gol- +12.9, Ribodino -Ford Fiesta- +16.3, Fotheringham +17.0s, Álvarez -Hyundai- +20.0s, Perotti -Mitsubishi- +20.5, Del Campo -Mitsubishi- +21.1, Hervas -Citroën DS3- +23.7 y Miguel A. Patat -VW Polo- +25.8s. Fue el final de la carrera para Alonso -"se cortaron los bulones de la polea del cigüeñal", le dijo a C3M-.

En la PE8 Colonia Iturraspe II -15 kms.-, fue para Baldo 6.50.6s, con Hubmann +7.5s, Ribodino +23.9s, Álvarez +29.2s, C.Maggi -VW Gol- +30.6, Patat +32.4s, Fotheringham +34.8, Del Campo +40.0s y Perotti +43.4s.

La última de la carrera, la PE9 Plaza San Francisco II -7 kms.- fue otra vez para Hubmann con 4.04.2s, seguido por Baldo +1.9, Álvarez +8.5s, Ribodino +11.9s, Fotheringham +14.3s, Maggi +15.3, Perotti +25.2, Del Campo +26.7s y A. Olmedo +30.1s.

De esta forma, la clasificación general final de la carrera, quedó con: Hubmann 54.01.2, Fotheringham +4.01.2, Álvarez +4.12.4, Ribodino +4.22.4, Patat +4.30.3, Baldo +4.30.5, Del Campo +5.03.9, Perotti +5.36.1, Baudino +6.46.8s y Hervas +7.09.4s.

Una victoria muy importante del puntero del campeonato Hubmann para sus aspiraciones de título y que reafirma el rumbo correcto con el que definió los objetivos de su temporada. Como premio para el equipo DS Sport, Fotheringham les aseguró un merecido 1-2 y sigue sosteniendo la lucha en el certamen de la MR.