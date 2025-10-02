Racing y River se enfrentan este jueves 2 de octubre en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, en un duelo de peso entre dos de los equipos más grandes del país. El partido se jugará desde las 18:00 en el estadio Gigante de Arroyito y será dirigido por Hernán Mastrángelo.

Realidades diferentes, misma ambición

Racing llega al cruce con una actualidad alentadora: si bien empató 0-0 el clásico ante Independiente por el Torneo Clausura, viene de clasificar a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez, y acumula buenos rendimientos tanto a nivel local como internacional.

River, en cambio, atraviesa un momento delicado. El equipo de Marcelo Gallardo suma cuatro derrotas consecutivas, incluida la eliminación de la Libertadores a manos de Palmeiras y la reciente caída ante Deportivo Riestra en el Monumental. Sin embargo, el Millonario buscará este jueves una reacción que lo meta entre los cuatro mejores del torneo federal.

En los últimos cinco cruces entre ambos, River ganó tres, Racing uno y empataron una vez. El antecedente más cercano fue en diciembre del año pasado, con triunfo académico por 1 a 0.

Posibles formaciones

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta o Paulo Díaz, Rivero, Acuña; Castaño o Nacho Fernández, Portillo, Galoppo; Quintero, Nacho Fernández o Colidio o Lencina; Salas.

Racing: Cambeses; Mura, Pardo, Rojo, Rojas; Zuculini, Sosa, Almendra; Solari o Vergara, Martínez y Conechny.

Dónde ver el partido

El encuentro será televisado por TyC Sports. También podrá seguirse el minuto a minuto en la web oficial de la Copa Argentina y en los principales portales deportivos.