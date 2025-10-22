Racing Club afrontará este miércoles una parada clave en su camino por la Copa Libertadores 2025, cuando visite desde las 21:30 a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná, por la ida de las semifinales del torneo continental. El encuentro será televisado por Fox Sports y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, con Carlos Orbe (Ecuador) a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega en gran momento tras dejar en el camino a Vélez Sarsfield en cuartos de final con dos triunfos por 1 a 0, con goles de Adrián Martínez y Santiago Solari. Anteriormente, había remontado la serie ante Peñarol y se quedó con el primer puesto del Grupo E, consolidando una campaña sólida en el plano internacional.

Por su parte, Flamengo sufrió para superar a Estudiantes de La Plata en cuartos, avanzando por penales tras empatar 3-3 en el global. En octavos, había eliminado sin problemas a Internacional. En el Brasileirao, el conjunto que ahora dirige Filipe Luís viene de una victoria clave ante Palmeiras por 3-2, con la que alcanzó la cima del torneo junto al Verdao.

Formaciones probables

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

DT: Gustavo Costas.

El encuentro de vuelta se disputará la próxima semana en el Estadio Presidente Perón. El ganador de esta serie irá por la gloria eterna en la final de la Copa Libertadores 2025.