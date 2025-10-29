Racing Club enfrenta este miércoles a Flamengo en el Estadio Presidente Perón con la misión de remontar la serie semifinal de la Copa Libertadores 2025 y acceder a la gran final del certamen continental. El encuentro, que comenzará a las 21:30, contará con arbitraje del chileno Piero Maza y transmisión en vivo por Fox Sports y Telefé.

El equipo dirigido por Gustavo Costas perdió la ida en el Maracaná por 1 a 0, pero dejó buenas sensaciones en cuanto al juego. Ahora, con el aliento de su gente en Avellaneda y una motivación especial, la Academia irá por la hazaña. De lograrlo, se metería en la final del torneo más importante del continente por segunda vez en su historia, tras el título logrado en 1967.

Un duelo cargado de expectativa

Racing llega descansado, ya que no tuvo actividad durante el fin de semana debido a las elecciones legislativas. Sin embargo, sufrió una baja sensible: Santiago Sosa no estará disponible tras sufrir una fractura en el rostro producto de un choque con Marcos Rojo en el partido de ida. En su lugar, Costas deberá rearmar el mediocampo y apostará a la intensidad y entrega del equipo.

“Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo la Academia, carajo”, se escucha en el audio que se filtró en redes sociales, en el que el propio Costas arenga a los hinchas en la previa del partido más importante de los últimos tiempos.

Del lado del Flamengo, el panorama también se presenta con algunas dudas. El equipo dirigido por Filipe Luis viene de perder 1 a 0 ante Fortaleza en el Brasileirao, resultado que le hizo perder la cima del torneo. Además, no podrá contar con Pedro, uno de sus delanteros estrella, quien sufrió una fractura en el antebrazo y será baja esta noche.

Probables formaciones

Racing (3-4-3): Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo (4-3-3): Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Datos del partido

Partido: Racing vs. Flamengo

Instancia: Vuelta de semifinales – Copa Libertadores 2025

Hora: 21:30

Estadio: Presidente Perón (El Cilindro), Avellaneda

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Juan Lara

TV: Fox Sports y Telefé

El ganador de esta llave se clasificará a la gran final de América, a disputarse en Lima. Su rival saldrá del duelo entre Palmeiras y Liga de Quito, con ventaja de tres goles para los ecuatorianos.

