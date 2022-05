Matías Quinteros fue la flamante figura de Sportivo Belgrano en el duelo pasado ante la Academia cordobesa por el Federal A. El arquero marplatense viene teniendo actuaciones destacadas dentro del irregular rendimiento que tuvo el equipo en el inicio de la temporada.

En diálogo con Viví Sportivo (jueves a las 19 en El Periódico Radio FM 97.1), Quinteros destacó que “el presente del arquero no suma mucho si el equipo no gana; si andás bien y perdés no se entera nadie”.

Además, agregó sobre la fecha libre que se viene: “Hubiera querido jugar el domingo porque venimos de sacar siete puntos de 12, venimos bien y queríamos seguir. A Raúl (Armando) le va a servir tener estos 15 días para trabajar para seguir implementando su idea y lo que él quiere dentro de la cancha, eso es positivo, pero personalmente siento que estábamos bien en lo grupal, en lo anímico, esto va a servir para trabajar”.

“Soy consciente de mis limitaciones, pero también son estilos de arqueros. Yo no soy ese arquero salidor, tampoco con los pies, pero lo trabajo para ser un mejor arquero. Trato de arriesgar un poco más y a veces cometo errores por eso, el momento es cuanto estás con confianza porque sé que le va a servir al equipo. Yo me siento más seguro en el arco, sé que puedo responder antes de salir y arriesgar”, comentó Quinteros.