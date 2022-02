El club Defensores de Frontera cerró un 2021 muy positivo en hockey porque en su primera participación en la Federación del Oeste de Hockey redondeó una gran temporada terminando cuarto en la Copa Challenger de Oro.

Pese a las dificultades de no poder entrenar en un terreno adecuado a la competencia, el club apuesta a más y en este 2022 buscará repetir y mejorar los resultados obtenidos, al mismo tiempo sigue incorporando jugadoras de manera sorprendente.

En el inicio de la pretemporada, Marianela Páez contó cómo se preparan para este año donde tienen como objetivo superar lo hecho en el año anterior. "Este año comenzamos a trabajar con primera, reserva, sub 15 y sub 12; y escuelita (5 a 10 años) va a arrancar a mediados de febrero", comentó.

"Vamos a jugar en la Región Rafaela y el objetivo es hacer hincapié en las inferiores, en su formación, porque serán las que después vayan subiendo. En primera división queremos luchar por el primer puesto y superar la posición que tuvimos en 2021", comentó.

El cuerpo técnico de primera está compuesto por Daniela Tiberti, junto a los preparadores físicos Martín Chazarreta y Gonzalo Peralta. En tanto, Jazmín Lencinas es la entrenadora de divisiones inferiores.

Más jugadoras

Páez contó que para este año se incorporaron muchas más jugadoras con respecto al año pasado, tras la disolución de algunos equipos de la Liga local. "Solo de inferiores tenemos unas 50 chicas, eso nos permite presentar la categoría sub 12 que antes no la teníamos. En primera seguimos casi las mismas, pero van subiendo las chicas de sub 15 como Victoria Gómez, que es una de las que participó del seleccionado de la Liga", señaló.

"Esto para nosotros es importantísimo, es un trabajo más fuerte el que tenemos que hacer, pero nos permite llevar el club a otras ciudades. El año pasado tuvimos un buen rendimiento en inferiores y primera; y este año hay chicas que apostaron a jugar en esta liga, que es más competitiva, más fuerte y donde se necesita de mucho rendimiento físico y técnico, estamos contentos porque ellas apostaron al club, a crecer y a abrir su mente", explicó.

El "Defe" entrena los días lunes desde las 20 horas en Plaza Vélez Sarsfield o Sarmiento, y los días martes y jueves desde las 20 en el club.

Por último, Marianela Páez destacó el trabajo de Daniel Tiberti, entrenadora que continúa al frente del grupo de mayores. "Daniela hizo un gran trabajo el año pasado, hubo altibajos y supo enfrentarlos y resolver las situaciones, apostamos a ella porque es una gran profesora, sabe muchísimo y para nosotros es una pieza fundamental", destacó.