Un gran dolor embarga a toda la región tras conocerse el fallecimiento de un jugador de fútbol de 13 años en la tarde de este sábado. Se trata de Santino López que tenía 13 años y jugaba para el club Sportivo Balnearia.

El adolescente, informaron medios de la región, murió mientras se disputaba un partido de la Liga Regional San Francisco a la cual está afiliado el club. Además, en los últimos días había sido convocado para integrar la Selección Sub 13 de San Francisco y debía viajar a Río Tercero para el campeonato.

Desde la institución que representaba dijeron: “Desde el CLUB SPORTIVO BALNEARIA acompañamos con profundo respeto y cariño a la familia, deseando que encuentren fortaleza en el amor y que para él brille la luz eterna”.

Lo mismo hizo desde sus cuentas oficiales en redes sociales la Liga Regional San Francisco: Desde la Liga Regional de Fútbol San Francisco, lamentamos profundamente el fallecimiento de SANTINO LÓPEZ Jugador de las divisiones inferiores del Club Sportivo Balnearia. Con profunda tristeza, elevamos nuestras oraciones y expresamos las más sinceras condolencias a toda su familia, acompañándolos en este difícil momento. SANTINO, vivirás por siempre en nuestra memoria. Descanse en paz".

Con información de Radio 102.9 Brinkmann y AM 1530 Morteros.