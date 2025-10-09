Este domingo 12 de octubre será el punto de partida de los octavos de final de la Liga Cordobesa de Básquet, en su edición del Centenario, y los dos representantes de San Francisco tendrán acción en casa con el objetivo de avanzar en la fase eliminatoria.

El Ceibo, uno de los grandes animadores del certamen, finalizó en el segundo puesto del ordenamiento general tras una destacada fase regular. Por ese motivo, tendrá ventaja de localía y comenzará su serie de octavos ante Tiro Federal de Morteros (puesto 14) en el estadio Antonio Cena, desde las 20:30 horas.

Por su parte, El Tala, que se ubicó en la séptima posición del ranking, también abrirá su llave en condición de local, recibiendo en su cancha a Unión de Oncativo (puesto 11), también a las 20:30 horas del domingo.

Ambas series se jugarán al mejor de tres partidos, con fechas programadas para el 12, 17 y 19 de octubre (si fuese necesario un tercer juego). En caso de avanzar, los equipos se enfrentarán en cuartos de final entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre.

La Liga Cordobesa A ingresó en su etapa decisiva con los 16 mejores equipos de la fase de grupos. Tras la baja de Hindú y Bochas Sport, que jugarán Liga Argentina, se reordenaron las posiciones finales de cara a los cruces de eliminación directa.

Con ilusión, planteles sólidos y el acompañamiento de su gente, tanto El Ceibo como El Tala buscarán dar el primer paso firme en busca del sueño provincial.