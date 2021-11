El binomio conformado por Agustín Pioli (17) y Joel Capello (23) representarán a la Argentina en el Panamericano de Pádel que se desarrollará del 10 a 12 de diciembre en Mar del Plata. Los jugadores sanfrancisqueños vienen de coronarse en el Provincial de Santa Fe y de obtener un segundo puesto en el Nacional.

Para ellos se trata de la primera experiencia de carácter internacional donde buscarán alcanzar el mejor resultado posible. Ambos dialogaron con El Periódico y contaron detalles de la preparación y de lo que significa esta experiencia en sus carreras.

Pioli contó que sus inicios se dieron desde muy chico, acompañando a su padre Carlos Pioli a distintos torneos hasta que comenzó a entrenar cuando tenía 11 años. "Estoy muy contento, con muchas ganas de jugar y participar, más que vamos a representar a la Selección Argentina, estamos entrenando a full y con muchas ganas de ir", explicó.

"Es algo que nunca me lo esperé, representar a nuestro país en un Panamericano, para mí es una experiencia muy grande y muy linda. Mi objetivo es llegar a la final, estar entre los mejores, esperamos poder llegar y gasnarlo.", agregó el jugador que entrena junto al profesor Mikel Ormaechea.

"Siempre quise jugar como profesional, espero alcanzar ese logro, pero hay que entrenar y trabajar mucho", dijo Pioli.

"Para mí jugar este panamericano significa muchísimo"

Por su parte, Capello se mostró muy contento y orgulloso de poder representar a nuestro país: "Trabajamos día a día desde esa clasificación al Provincial donde pudimos salir campeones, luego pasar al Nacional y salir subcampeones que nos dio la clasificación al Panamericano dónde conseguimos ubicarnos como pareja 2 de Argentina, para mi carrera es un gran logro, el más importante que tuve".

"El objetivo es poder llegar a los más lejos posible para poder dejar a la cuidad de San Francisco y la Argentina en lo más alto, si no se dan los resultados tratar de disfrutar al máximo este torneo que para ambos es el más importante que vamos a competir. Las cuestiones del juego vamos a tener que saber manejar los nervios y después no hay que ponerse locos por si algo no sale y trabajar punto a punto para tratar de dar lo mejor de nosotros", agregó Capello.

Por otro lado, el jugador señaló que también es profesor de pádel y tiene un constante contacto con la actividad a diario. "Cada vez que puedo trato de meter algún entrenamiento con Oscar Azun, que fue el que me enseñó todo como persona dentro de la cancha y como jugador", explicó.

El torneo tendrá la presencia de cerca de 130 parejas de países como Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

"El proceso del Provincial y el Nacional nos sirvió muchísimo, luchamos partido a partido donde tuvimos altos y bajos, pero a cada situación supimos responder y fuimos creciendo partido a partido, ahora a tratar de dar todo lo mejor y quién dice de no traer el campeonato Panamericano con Agustín", indicó el jugador.

"Quiero agradecer a todos los que nos apoyaron con ventas y rifas, a mi familia, amigos, a mi novia. Se los agradezco de todo corazón y espero poder darle la alegría que tanto anhelamos todos", concluyó Capello.