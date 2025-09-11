Durante la mañana del miércoles 10 de septiembre, en el Gimnasio Sur del estadio Mario Alberto Kempes, se llevó a cabo la firma de un nuevo convenio de cooperación entre la Agencia Córdoba Deportes y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional y generar oportunidades de participación para personas mayores en actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.

Desde las 9.30 hs., comenzaron a llegar al estadio más de 200 personas mayores pertenecientes al Espacio Illia, quienes fueron recibidos con un desayuno de bienvenida y acompañados por los equipos técnicos. La jornada incluyó un acto protocolar, recorridos por las instalaciones del estadio y una charla motivacional, especialmente diseñada para los asistentes.

El acto fue encabezado por el vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, Luis Calvimonte, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Dr. Adrián Daniele. También estuvieron presentes el gerente de Coordinación y Gestión Operativa de la Caja, Matías Spongia; el referente de Relaciones Institucionales, Lucas Ovando; y el director de El Illia, Luis Ortiz.

Durante su intervención, Luis Calvimonte expresó: “Queremos que las personas mayores sientan que esta es su casa, la casa de todos. Estamos muy contentos de rubricar este nuevo convenio, que nos une aún con más fuerza y con más oportunidades para disfrutar del deporte, la recreación y el encuentro”.

Por su parte, Adrián Daniele destacó: “Agradecemos a la Agencia el espacio y la disposición para que podamos articular estas políticas. Nosotros tenemos una variada oferta recreativa y este convenio amplía la gama de posibilidades para generar más oportunidades”.

El convenio firmado establece un marco jurídico-institucional de colaboración recíproca entre ambas entidades, con el objetivo de coordinar, articular y ejecutar acciones conjuntas que garanticen el acceso efectivo de las personas mayores a espacios de participación activa.

En ese sentido, la Agencia Córdoba Deportes se compromete a poner a disposición del Espacio Illia los programas deportivos y recreativos que se implementen en la provincia, incluyendo el uso de los establecimientos a su cargo, el acceso a eventos deportivos, el acompañamiento técnico-profesional y la coordinación logística necesaria. A su vez, la Caja asumirá la difusión de actividades, la gestión de los traslados, la cobertura médica correspondiente y la comunicación entre ambas instituciones.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de una charla motivacional a cargo de la Licenciada Natalia Pedernera, y una visita guiada por el estadio Mario Alberto Kempes y su Museo del Deporte. Ambas actividades se alternaron para que todos los asistentes pudieran vivir la experiencia completa.

La firma de este convenio reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia de Córdoba con políticas públicas que promueven el envejecimiento activo, la inclusión y el acceso equitativo al deporte, a través del trabajo conjunto entre organismos del Estado y espacios destinados al acompañamiento de las personas mayores.