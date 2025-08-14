La patinadora Jazmín Salomón, oriunda de San Francisco, obtuvo el noveno puesto en el Campeonato Sudamericano de patinaje artístico celebrado el pasado fin de semana en Venancio Aires, Brasil, donde representó a la selección argentina.

El sábado se llevó a cabo el programa corto, mientras que el domingo tuvo lugar el programa largo, en los que Salomón logró destacarse en ambas presentaciones, según consignó la organización del certamen.

De esta manera, la joven se ubicó dentro del top ten de la competencia, alcanzando un nuevo hito internacional en su carrera. Según se recordó, venía de consagrarse campeona provincial y de clasificar al Sudamericano tras posicionarse entre las diez mejores del Torneo Absoluto Nacional.