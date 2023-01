La 46° edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol disputó este lunes la segunda jornada de la primera fase del campeonato donde varios equipos se encaminan a la clasificación.

Cabe recordar que de esta primera etapa clasificarán los 3 (tres) primeros de cada zona, más el cuarto mejor clasificado de las zonas 2 y 3 que tienen 5 equipos, lo que permitirá completar los 28 (veintiocho) equipos para la segunda fase del Campeonato.

Resultados de la primera fase y tablas

Zona 1 (Devoto)

Domingo

Dep. Norte 0-4 Sp. Balnearia

CDyC El Faisán 1-0 SS Devoto

Lunes

SS Devoto 1-3 Dep. Norte

El Faisán 2-2 Sp. Balnearia

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Sp. Balnearia vs. SS Devoto

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs El Faisán vs. Dep. Norte

Tabla: 1. Sp. Balnearia 4 pts. (+4) |2. El Faisán 4 pts. (+1) |3. Dep. Norte 3 pts. (-2) |4. SS Devoto 0 pts. (-3)

Zona 2 (Estrella del Sur)

Domingo

20-21 4-0 Sp. Santa Clara

Dep. Sebastián 0-6 Flecha del Plata

20-21 0-3 Estrella del Sur

Lunes

Sp. Santa Clara 2-0 Dep. Sebastián

20-21 4-0 Flecha del Plata

Estrella del Sur 0-0 Sp. Santa Clara

Martes

21 hs Estrella del Sur vs. Flecha del Plata

21.50 hs 20-21 vs. Dep. Sebastián

22.40 hs Flecha del Plata vs. Sp. Santa Clara

23.20 hs Estrella del Sur vs. Dep. Sebastián

Tabla: 1. 20-21 FC 6 pts. (+5) |2. Estrella del Sur 4 pts. (+3) |3.Sp. Santa Clara 4 pts. (-2) |4. Flecha del Plata 3 pts. (+2) |5. Dep. Sebastián 0 pts. (-8)

Zona 3 (Dep. Oeste)

Domingo

Amigos de Ituzaingo 3-0 Antártida Arg.

Tiro y Gimnasia 0-2 Cult. La Para

Amigos de Ituzaingo 0-4 Dep. Oeste

Lunes

Antártida Arg. 1-2 Tiro y Gimnasia

Amigos de Ituzaingo 1-1 Cult. La Para

Dep. Oeste 6-1 Antártida Arg.

Martes

21 hs Dep. Oeste vs. Cult. La Para

21.50 hs Amigos de Ituzaingo vs. Tiro y Gimnasia

22.40 hs Cult. La Para vs. Antártida Arg.

23.20 hs Dep. Oeste vs. Tiro y Gimnasia

Tabla: 1. Dep. Oeste 6 pts. (+9) |2. Cult. La Para 4 pts. (+2) |3. Amigos de Ituzaingo 4 pts. (-1) |4. Tiro y Gimnasia 3 pts. (-1) |5. Antártida Arg. 0 pts. (-9)

Zona 4 (Freyre)

Domingo

2 de Abril 2-1 9 de Julio (Freyre)

DMD Freyre 2-1 Colón (Colonia Caroya)

Lunes

Colón (CC) 0-0 2 de Abril

DMD Freyre 1-0 9 de Julio (Freyre)

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs 9 de Julio (Freyre) vs. Colón (CC)

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs DMD Freyre vs. 2 de Abril

Tabla: 1. DMD Freyre 6 pts. (+2) |2. 2 de Abril 4 pts.(+1) |3. Colón 1 pts. (-1) |4. 9 de Julio 0 pts. (-2)

Zona 5 (General Savio)

Domingo

Los Andes 0-0 Los Albos

Gral. Savio 5-1 Molino de Coltauco (Chile)

Lunes

M. Coltauco 0-1 Los Andes

Gral. Savio 2-1 Los Albos

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Los Albos vs. M. Caltauco

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Gral. Savio vs. Los Andes

Tabla: 1. Savio 6 pts. (+5) |2. Los Andes 4 pt. (+1) |3. Los Albos 1 pts. (-1) |4. El Molino de Coltauco 0 pts. (-5)

Zona 6 (CD River)

Domingo

Barrio Cabrera 2-1 Granaderos (Castelar)

CD River 1-4 Colón (Santa Fe)

Lunes

Colón (SF) 5-3 Barrio Cabrera

CD River 1-0 Granaderos (C)

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Granaderos (C) vs. Colón (SF)

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs CD River vs. Barrio Cabrera

Tabla: 1. Colón 6 pts. (+5) |2. Cabrera 3 pts. (-1) |3. CD River 3 pts. (-2) |4.Granaderos 0 pts. (-2)

Zona 7 (Belgrano)

Domingo

Dep. Josefina 0-0 Sp. La Playosa

Belgrano 1-5 20 de Junio-21 de Septiembre

Lunes

20 de Junio-21 de Septiembre 2-1 Dep. Josefina

Belgrano 1-0 Sp. La Playosa

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Sp. La Playosa vs. 20 de Junio-21 de Septiembre

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Belgrano vs. Dep. Josefina

Tabla: 1. 20 de Junio/21 de Sept. 6 pts.(+5) |2. Belgrano 3 pts. (-3) |3. Dep. Josefina 1 pt. (-1) |4. Sp. La Playosa 1 pt. (-1)

Zona 8 (Tarzanito)

Domingo

Dep. El Trébol (El Tío) 2-1 Granaderos (Las Varas)

Tarzanito 0-7 LN Alem

Lunes

LN Alem 2-1 Dep. El Trébol (El Tío)

Tarzanito 3-2 Granaderos (LV)

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs Granaderos (LV) vs. LN Alem

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Tarzanito vs. Dep. El Trébol (El Tío)

Tabla: 1. LN Alem 6 pts. (+8) |2. El Trébol 3 pts. |3. Tarzanito 3 pts. (-6) |4. Granaderos 0 pts. (-2)

Zona 9 (Infantil Xeneize)

Domingo

Barrio Jardín 3-0 El Niño Feliz (La Tordilla)

Inf. Xeneize 2-4 Def. de Frontera

Lunes

Def. de Frontera 0-5 Barrio Jardín

Inf. Xeneize 1-1 El Niño Feliz

Martes

21 hs PARTIDO RECREATIVO

21.50 hs El Niño Feliz vs. Def. de Frontera

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Inf. Xeneize vs. Barrio Jardín

Tabla: 1. Barrio Jardín 6 pts. (+8) |2. Def. de Frontera 3 pts. (-3) |3. Xeneize 1 pts. (-2) |4. El Niño Feliz 1 pts. (-3)