Pasión por los fierros de colección: se viene una nueva expo de autos a escala

El 28 de noviembre próximo se realizará en el Centro Cultural de San Francisco la segunda expo de autos a escala de la ciudad donde participarán coleccionistas de autos a escala de toda la región, incluso aeromodelistas y coleccionistas de distintos objetos en general.

La actividad, que busca instalarse en la agenda nacional, comenzará a partir de las 9 de la mañana hasta las 20 horas.

Nicolás Borgogno es uno de los organizadores del evento. Su pasión nació con los autos de rally, de los cuales tiene una vasta colección que se combinan también con clásicos argentinos y Ferraris.

"Yo arranque de chico con una colección de autos de rally que empezó a llegar a San Francisco en las estaciones de servicio, me gustó, pero me un día me robaron una colección casi completa de mi casa y abandoné. Cuando empezaron a llegar de nuevo a los kioskos, más fáciles de conseguir, volví de nuevo a comprarlos", contó Borgogno,

Borgogno contó que su pasión se extendió hasta los autos de radio control y aviones, sin embargo explicó que en la actualidad sobre apunta a modelos particulares. "Ahora estoy con una colección que viene de España, las otras las corté porque ya es mucho dinero el que hay que invertir", comentó.

¿Como los chicos?. "Tal cual, por ejemplo los Hot Wheells en el Wallmart de Santa Fe se consiguen modelos que acá no, muchos se van para allá a buscarlos. A mí me pasa que voy a otro lado, entro a una juguetería, veo un auto de carrera y lo compro. Ahora estoy atrás de un Renault Laguna DTM amarillo, pero esos YA se consiguen por internet", dijo Borgogno.

"Tengo autos de autos de servicio de Argentina, clásico de Argentina, colecciones de camionetas, Ferraris, Dakar y Turismo Carretera; busco puntualmente autos de carrera. Hay otros como Carlos Margara que se especializa en Hot Wheells, otros que buscan camiones, máquinas pesadas, barcos, tanques de guerra, otros autos antiguos o colecciones como de Batman", comentó.

Aviones

Pese a la pasión por los fierros coleccionables, Borgogno comentó que también incursiona en el aeromodelismo. "Es un hobby más caro, pero con más uso, los autos los tengo guardados y los aviones los puso en el aeroclub. Tengo un avión entrenador, que es para arrancar en el rubro y ahora estamos armando un ala baja, lleva su tiempo aprender. Los voy a llevar a todos a la Expo", explicó.