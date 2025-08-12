Este martes 12 de agosto regresan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con el inicio de los octavos de final, donde Vélez, Racing y Huracán disputarán sus partidos de ida como visitantes. La programación incluye seis encuentros entre ambas competencias, con transmisión televisiva confirmada.

Según la agenda oficial, en la Libertadores, Vélez enfrentará a Fortaleza en Brasil desde las 19:00 (FOX Sports y Disney+ Premium), mientras que Racing visitará a Peñarol en Montevideo a las 21:30 (FOX Sports y Disney+ Premium).

En la Sudamericana, Huracán jugará ante Once Caldas en Colombia desde las 19:00 (DSports/DGO), en busca de un buen resultado para la revancha.

La jornada se completa con Atlético Nacional vs. Sao Paulo por la Libertadores (21:30, FOX Sports 2 y Disney+ Premium) y, por la Sudamericana, América de Cali vs. Fluminense (21:30, ESPN y Disney+ Premium) e Independiente del Valle vs. Mushuc Runa (21:30, ESPN 2 y Disney+ Premium).