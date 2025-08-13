Iñaki Serrano, oriundo de San Francisco, participará este miércoles en la prueba individual de velocidad en el marco de los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrollan en la ciudad de Asunción, Paraguay. La competencia, que podrá verse en vivo a través de DeporTV y la plataforma TyC Sports Play, comenzará a las 11:05, hora local, con un total de 14 ciclistas en pista.

Luego de la frustración en la prueba de velocidad por equipos, donde el conjunto argentino fue descalificado por un error en los cambios entre ciclistas, Serrano tendrá una nueva oportunidad de destacarse a nivel continental. Según lo consignado, el equipo conformado por Iñaki Serrano, Alejo Betique y Matías Murillo finalizó sexto, pero fue eliminado oficialmente de la competencia debido a la infracción.

De acuerdo a los resultados de esa jornada, el equipo de Colombia se quedó con la medalla de oro tras vencer en la final a México, mientras que Trinidad y Tobago obtuvo el bronce.

En esta nueva instancia individual, el ciclista cordobés será uno de los dos representantes argentinos en la pista. Los 12 mejores tiempos de la fase clasificatoria avanzarán a los Octavos de Final, dando inicio al esquema de eliminación directa.