Panamericanos: Malena Santillán ganó el oro y batió récord argentino en los 200 metros espalda

La nadadora sanfrancisqueña Malena Santillán conquistó este martes la medalla de oro en los 200 metros espalda femenino de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, disputados en el complejo acuático del Comité Olímpico Paraguayo, con un tiempo de 2:10:36 que le permitió superar su propio récord argentino y sellar su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La joven local consiguió así su segunda medalla en el certamen, luego del bronce conseguido ayer en la posta 4×100 libre femenina.

Según detalló el Comité Olímpico Argentino, Santillán había logrado el segundo puesto en la Serie 3 clasificatoria con 2:15:84, pero en la final llegó por delante de la mexicana Celia Pulido (plata, 2:11:67) y de la argentina Cecilia Dieleke (bronce, 2:11:92). Su nueva marca deja atrás el registro nacional de 2:12:28 conseguido el 14 de marzo de 2024.

La participación argentina en la natación sumó hoy además dos medallas de plata y dos de bronce en otras pruebas, destacando las actuaciones de Ulises Cazau, la posta mixta 4x100 libre integrada por Matías Santiso, Lucía Gauna, Agostina Hein y Matías Chaillou, y los podios de Santiso y Dieleke en pruebas individuales.

Este martes 12, Malena competirá en 100 metros espalda en horas de la mañana y de clasificar a la final la prueba será a partir de las 18.