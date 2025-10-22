Pablo Cortizo es uno de los referentes de Sportivo Belgrano y luego de un problema de salud que lo mantuvo fuera de la cancha ya se encuentra recuperado y entrenando con normalidad. Desde su rol, el mediocampista analizó la encrucijada del equipo que cayó 2 a 0 con Brown de Puerto Madryn y deberá hacer una “patriada” en la vuelta.

Cortizo estuvo ausente por ese problema en el partido disputado el pasado fin de semana en el sur del país, Sportivo no dejó la mejor imagen y ahora tiene un cruce clave a todo o nada por delante, pero afirmó que el grupo está unido y con la mente puesta en la revancha.

“Obviamente fue un golpe duro. No era el resultado que imaginábamos, pero en el grupo la unión y el compromiso van más allá de los resultados. Ya atravesamos una racha adversa en la primera etapa y salimos adelante. Esta no va a ser la excepción. Nos aferramos al trabajo y sabemos que depende de nosotros revertir la situación", expresó.

La revancha es difícil, pero no imposible y por eso le pidió a los hinchas que “sigan acompañando y creyendo”, además afirmó: “Entendemos su tristeza porque en dos semanas se perdieron objetivos importantes. Vamos a volver a ser nosotros, a reencontrar el nivel que nos llevó a estar arriba todo el año. Si logramos eso, vamos a estar muy cerca de dar vuelta la serie. Sabemos que la serie no terminó y que la vamos a definir en casa”.

Se la juega

Recordemos que Sportivo no jugará este fin de semana debido al operativo por las elecciones legislativas. El duelo definitivo se disputará el viernes 31 de octubre a las 21:15 horas en el estadio Juan Pablo Francia.

Mirando hacia adelante, el experimentado jugador destacó la importancia de enfocarse en lo que viene: "Tenemos una semana y media para trabajar, corregir y llegar al partido todos al 110%. El objetivo es avanzar a los cuartos de final. Depende de nosotros y lo asumimos con esa responsabilidad".

Finalmente, Cortizo dejó un mensaje cargado de compromiso y esperanza: "Confiamos en nuestros valores como equipo y en la fortaleza del grupo. Llevamos una camiseta con historia y representamos a toda una ciudad, que la gente nos acompañe, porque estamos a un paso de volver a acercarnos al sueño que tenemos. Hay que levantarse y seguir adelante".