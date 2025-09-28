Al igual que lo sucedió en el departamento San Justo, en el interior provincial se registró la muerte de un adolescente de 13 años luego de descompensarse mientras jugaba al fútbol. Sucedió en la localidad de Sebastián Elcano, en el norte de Córdoba el sábado por la tarde.

Todo ocurrió en una cancha del club Ilusión del Norte, de acuerdo a lo que publicó La Voz. Allí, el chico sufrió una repentina descompensación y fue trasladado de urgencia al hospital local, acompañado por su madre y una enfermera. En el lugar los médicos constataron su fallecimiento aparentemente por un paro cardiorrespiratorio.

El caso se suma al de Santino López, jugador del club Sportivo Balnearia (afiliado a la Liga Regional de Fútbol de San Francisco) quien falleció también el sábado durante un encuentro deportivo. Otra coincidencia es que semanas atrás otros también dos jóvenes murieron en plena actividad física.

No fueron las únicas tragedias dado que el mismo día también falleció un hombre de 57 años mientras jugaba al fútbol en Villa Dolores.