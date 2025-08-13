La nadadora sanfrancisqueña Malena Santillán obtuvo la medalla de plata en la posta femenina de 4x200 metros relevo estilo libre en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, formando equipo con Agostina Hein, Magdalena Portela Walter y Lucía Gauna. El cuarteto argentino registró un tiempo de 8:10:84, siendo superado por Brasil (oro, 8:08:49) y por delante de Colombia (bronce, 8:14:66).

Se trata de la tercera medalla para la competidora de San Francisco en esta competencia en Paraguay, ya que días atrás obtuvo una medalla de oro en 200 metros espalda (con récord argentino) y una de bronce en la posta 4×100 libre femenina.

Este jueves 14 de agosto volverá a competir en la prueba de 4x100m relevo combinado.

Más medallas argentinas

Según informó el Comité Olímpico Argentino, en la etapa clasificatoria matutina, Martina Ureguelles, Gauna, Santillán y Cecilia Dieleke habían asegurado el segundo lugar de la Serie 1 con un tiempo de 8:33:71.

En otras pruebas, Agostina Hein dominó los 400 metros combinado individual femenino, batiendo nuevamente el récord panamericano junior con 4:38:41 y asegurando el oro y su pase a Lima 2027. La plata quedó en manos de Magdalena Portela Walter, con 4:49:44. El presidente del COA, Mario Moccia, entregó personalmente las medallas a ambas nadadoras.

En la posta masculina de 4x200 metros libre, el equipo integrado por José Materano, Máximo Aguilar, Matías Chaillou y Matías Santiso finalizó quinto con un tiempo de 7:39:12. Las medallas fueron para Brasil (oro, 7:18:49), México (plata, 7:22:12) y Chile (bronce, 7:26:26).

En los 400 metros combinado individual masculino, Marcos D´Aurizio finalizó séptimo con un registro de 4:32:47, mientras que en los 50 metros libre masculino Matías Santiso no logró avanzar a instancias finales, al quedar séptimo en la Serie 3 clasificatoria con 25:89.