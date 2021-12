Nahitan Nández, ex jugador de Boca Juniors y que en la actualidad se desempeña en el Cagliari de la Serie A en Italia, fue denunciado por su ex pareja y madre de sus dos hijos por “violencia doméstica, psicológica y patrimonial”.

Según indicaron medios locales, la Fiscalía de 4to turno de Maldonado, Uruguay, dispuso la detención del volante de 26 años para indagarlo. Pero cuando la policía se dispuso a ir a buscarlo a su vivienda, se notificaron de que el volante de la selección charrúa ya había salido del país.

“Se verifica por Migraciones dónde efectivamente el Indagado salió del país en el día de ayer, hora 16:44 por el aeropuerto de Punta del Este en vuelo particular”, detalla el parte policial que se difundió en Uruguay.

La denuncia fue realizada de forma directa por la ex pareja de manera directa en la fiscalía, pero cuando la misma se llevó a cabo, el jugador ya había partido con destino a Italia para sumarse nuevamente a los entrenamientos de su club de cara al reinicio de la temporada en el Calcio. El diario Ovación, de Uruguay, indicó que fuentes judiciales le confirmaron que los hechos por los que se produjo la acusación se habrían llevado a cabo en el exterior, más precisamente en Argentina y en Europa.

Al mismo tiempo, se supo que el pedido de detención es local y no a nivel internacional, por lo que habrá que aguardar si en las próximas horas la justicia uruguaya cambia la carátula de la causa que tiene como protagonista al ex mediocampista del Xeneize. Si eso no se modifica, hay que recordar que tanto Nández como el resto de los jugadores deberán volver al país a fines de enero de cara a la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Fuente: Infobae