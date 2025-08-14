El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) anunció este jueves el operativo especial que se implementará el sábado 16 de agosto en el Estadio Mario Alberto Kempes para el test match entre Los Pumas y los All Blacks, que comenzará a las 18:30 y tendrá la apertura de puertas a las 15:00 con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Según lo informado, el ingreso del público se realizará únicamente por los accesos correspondientes a cada sector: Portones 1 y 2 para Platea Ardiles; Portón 1 bis para Popular Artime; Portón 3 para Popular Willington; y Portón 4 para Platea Gasparini.

En la cancha auxiliar del estadio funcionará el Fanfest, un espacio recreativo con música, juegos y la presencia de jugadores, que estará habilitado desde tres horas antes del inicio del partido y hasta dos horas después de su finalización.

Para el estacionamiento se habilitarán las playas Norte y Sur, Parques del Kempes y Bustos, la Facultad de Turismo “Marcelo Montes Pacheco” y el Centro de Convenciones. En cuanto al transporte público, la Municipalidad de Córdoba dispuso ocho colectivos con salida desde Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas hacia el estadio.

El servicio de emergencias contará con siete ambulancias, dos carpas sanitarias en los sectores Norte y Sur, 40 rescatistas de Cruz Roja y 25 efectivos de Defensa Civil municipal. Además, los parques del Kempes y Bustos cerrarán al público a las 13:00 y el parque del Chateau lo hará a las 14:00.