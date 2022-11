Noviembre clave para San Isidro en la Liga Argentina

San Isidro disputará en noviembre ocho encuentros, dos por semana, que determinarán su futuro en la primera parte de la temporada en Liga Argentina de Básquet. El Rojo tuvo un buen inicio, pero esta etapa será decisiva en busca de llegar al Súper 4.

Los Halcones Rojos acumula cuatro victorias, dos de local y dos de visitante; y solo una derrota en la competencia sufrida en San Luis.

El primer objetivo deportivo del equipo de Beltramo será terminar este 2022 entre los mejores dos de la Conferencia para disputar el Súper 4, tal como sucedió en la temporada.

El cronograma de noviembre

Jueves 3 vs. Salta Basket (L)

Lunes 7 - vs. Ameghino (V)

Viernes 11 - vs. Barrio Parque (V)

Jueves 17 - vs. Tucumán Básquet (L)

Martes 22 - vs. Villa San Martín (V)

Jueves 24 - vs. Sarmiento de Resistencia (V)

Domingo 27 - vs. Echagüe (L)

Miércoles 30 - vs. Montmartre de Catamarca (L)

Así está la tabla de posiciones

Así cierra en diciembre

Miércoles 7 - vs. Independiente de Santiago del Estero (L)

Viernes 9 - vs. Central Olímpico de Ceres (L)

Lunes 12 - vs. Colón de Santa Fe (V)