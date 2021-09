No descansa: Sportivo volvió al trabajo y ya piensa en Racing

Sportivo Belgrano no descansa y tras la derrota del domingo ante Chaco For Ever retornó este lunes a los entrenamientos en el predio “Nicolás Losano” con vistas al próximo encuentro ante Racing de Córdoba.

Dicho partido corresponde a la fecha 22 del Torneo Federal A y se jugará este viernes 10 de septiembre a partir de las 20.30 en el estadio “Oscar C. Boero”.

Para recibir a la “Academia”, Martelotto no podrá contar con Braian Camisassa -expulsado en Chaco- y estaría en duda Lucás Peludé -con un traumatismo en su tobillo-. Por su parte, Diego Núñez tampoco podrá estar a disposición ya que se recupera de una lesión en su rodilla.

El plantel trabajará también el martes en el predio y en horario vespertino, mientras que miércoles y jueves trabajará en horario matutino en el estadio.

“Hay que seguir laburando”, dijo Visser

Por otro lado, siguen las repercusiones del partido ante Chaco For Ever donde la delegación de la Verde se fue muy molesta con las decisiones arbitrales en jugadas puntuales. Brian Visser, uno de los jugadores más regulares en cuanto a su rendimiento, expresó su malestar pero afirmó que “hay que seguir laburando”.

“Estamos pasando por un mal momento, pero creo que hicimos un buen partido en todas las líneas. Se equivocaron mucho (los árbitros), en la primera jugada de Lucas era para amarilla como mínimo, cortó una jugada de avance de gol y el árbitro después nos anula un gol que estaba habilitado y bueno, después por errores de nosotros obviamente nos termina convirtiendo, pero creo que el arbitraje fue muy disparejo porque nos echó a un jugador por hablar nada más, pero yo creo que si seguimos por este camino como venimos, haciendo las cosas bien que hicimos hoy (ante Chaco For Ever) porque fue todo positivo, perdimos con un equipo que no hizo nada y se dedicó a patear la pelota para arriba. Pero bueno, estamos en esos momentos que cometemos muchos errores y la terminamos pagando caro”, indicó el jugador.

Con respecto a lo que viene, Visser señaló: “Hay que seguir laburando, hay que seguir trabajando, otra no queda porque en todos los partidos siempre hay algo diferente, si no hay un penal, hay una jugada de offside o siempre algo diferente pasa, obviamente que nosotros tenemos que seguir trabajando para mejorar, pero hoy creo que fue muy injusto la derrota”.