Con el cierre de la primera fase, en la noche de este martes siguió la acción en el 48° Campeonato Nacional de Baby Fútbol, un evento que reúne a cientos de chicos de San Francisco y distintas localidades del país. Con partidos en nueve sedes y la presencia de equipos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Rioja, el torneo se extenderá hasta el 18 de enero, consolidándose como uno de los encuentros deportivos infantiles más importantes de la región.

Todos los partidos comienzan a las 21. Las entradas tendrán un valor general de $2000 en todas las sedes.

Las sedes son Belgrano, Los Albos, River, Barrio Jardín, El Faisán (Devoto), General Savio, Cabrera, Infantil Xeneize y Tarzanito.

Nacional de Baby Fýtbol 2025 - Resultados del 14/1

Zona 1 (Belgrano)

Martes

21 hs Belgrano 13 vs. Dep. Josefina (Sta. Fe) 0

21.50 hs 20 de Junio-21 de Septiembre 3 vs. Estrella del Sur 1

22.40 hs Dep. Josefina (Sta Fe) vs. 9 de Julio “Celeste”

23.20 hs Belgrano vs. Estrella del Sur

Zona 2 (Los Albos)

Martes

21 hs Los Albos 1 vs. Selectivo de Frontera 1

21.50 hs Camioneros “B” (Cba) 5 vs. Dep. El Trébol (El Tío) 0

22.40 hs Selectivo de Frontera vs. Escuela de Belgrano

23.20 hs Los Albos vs. Dep. El Trébol (El Tío)

Zona 3 (C.D. River)

Martes

21 hs CD River 3 vs. La Banda de Rafaela 1

21.50 hs Lanús 4 vs. DMD Freyre 0

22.40 hs La Banda de Rafaela vs. 9 de Julio “Blanco”

23.20 hs CD River vs. DMD Freyre

Zona 4 (Barrio Jardín)

Martes

21 hs Barrio Jardín 4 vs. Zenón Pereyra FBC 1

21.50 hs 6 Estrellas (Bs. As.) 1 vs. Dep. Josefina (San Fco) 3

22.40 hs Zenón Pereyra FBC vs. Futuros ídolos (Arroyito)

23.20 hs Barrio Jardín vs. Dep. Josefina (San Fco)

Zona 5 (C.D. y C. El Faisán)

Martes

21 hs CDyC El Faisán (Devoto) 1 vs. Sp. Belgrano 0

21.50 hs LN Alem 0 vs. Los Andes 2

22.40 hs Sp. Belgrano vs. SS Devoto

23.20 hs CDyC El Faisán (Devoto) vs. Los Andes

Zona 6 (General Savio)

Martes

21 hs Gral. Savio 1 vs. Granaderos 2

21.50 hs Flecha del Plata 4 vs. 2 de Abril 0

22.40 hs Granaderos vs. La Milka

23.20 hs Gral. Savio vs. 2 de Abril

Zona 7 (Barrio Cabrera)

Martes

21 hs Barrio Cabrera 2 vs. El Niño Feliz 0

21.50 hs Camioneros “A” 2 (Cba) vs. Tiro y Gimnasia 2

22.40 hs El Niño Feliz vs. Def. de Frontera

23.20 hs Barrio Cabrera vs. Tiro y Gimnasia

Zona 8 (Infantil Xeneize)

Martes

21 hs Inf. Xeneize 2 vs. Alto Rendimiento (Colonia Caroya) 1

21.50 hs Escuela La Para 0 vs. Dep. Oeste 0

22.40 hs Alto Rendimiento (Colonia Caroya) vs. Dep Sebastián

23.20 hs Inf. Xeneize vs. Dep. Oeste

Zona 9 (Tarzanito)

Martes

21 hs Tarzanito 0 vs. Los Santitos 3

21.50 hs Club Soc. Colonia Caroya 0 vs. Dep. Norte 3

22.40 hs Los Santitos vs. Sp. La Playosa

23.20 hs Tarzanito vs. Dep. Norte

Cómo se juega la primera fase y el torneo

En la primera instancia habrá 9 zonas de 5 equipos cada una. La primera ronda se desarrollará del domingo 12 al martes 14, clasificando a los tres mejores equipos de cada zona, junto con el cuarto mejor clasificado.

Ya el viernes 17 y sábado 18, desde octavos de final, el torneo se jugará en la cancha de Sportivo Belgrano, lo que dará un gran marco a la etapa final, al igual que el año pasado. La novedad este año es que tendrá dos canchas con partidos en simultáneo.