La Liga de Baby Fútbol dio a conocer la resolución sobre el partido suspendido el jueves por la noche en Freyre descalificando al equipo local y sacándolo del torneo. Esto permitió que el club Belgrano de nuestra ciudad acceda a los octavos de final.

El comunicado expresa: "Con los elementos que abran en nuestro poder se resolvió darle por perdido el partido al D.M.D Freyre disputado anoche con su par de 20–21 (Bs. As) y no darle continuidad en el presente torneo al club primeramente mencionado".

Cómo sigue

Los octavos de final se disputan este viernes a partir de las 19 horas en las canchas de Tarzanito y Deportivo Oeste. La llaves fueron divididas para que haya equipos locales en las dos sedes.

- Cancha de Deportivo Oeste

19 hs Dep. Josefina vs. Los Albos

19.50 hs CDyC El Faisán vs. Dep. El Trébol (El Tío)

20.40 hs Colón (Santa Fe) vs. Belgrano

21.30 hs 20-21 FC (Tigre) vs. El Niño Feliz (La Tordilla)

- Cancha de Tarzanito

19 hs CD River vs. Barrion Jardín

19.50 hs Tarzanito vs. Barrio Cabrera

20.40 hs 20 de Junio-21 de Septiembre vs. Cultural La Para

21.30 hs LN Alem vs. Flecha del Plata