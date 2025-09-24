Este sábado comienza el Mundial Sub 20 Chile 2025, una nueva edición del torneo juvenil más importante del planeta, y Argentina llega con novedades dentro y fuera de la cancha. En lo estrictamente deportivo, la Selección dirigida por Diego Placente debutará frente a Cuba, en la ciudad de Valparaíso. Pero el certamen también será pionero en implementar un nuevo sistema de videoarbitraje que reemplazará al tradicional VAR.

Se trata del Football Video Support (FVS), una tecnología que la FIFA ya probó con éxito en los Mundiales femeninos Sub 20 y Sub 17 y que en esta oportunidad se implementará en el masculino juvenil. A diferencia del VAR, el FVS no requiere una cabina con equipo arbitral completo ni múltiples operadores, sino que se apoya en una revisión a demanda solicitada exclusivamente por los entrenadores.

Cada DT podrá pedir hasta dos revisiones por partido haciendo un gesto con el dedo y entregando una tarjeta especial al cuarto árbitro. El árbitro principal, en ese caso, revisa la jugada junto a un operador en un monitor al costado del campo. Si el pedido resulta en un cambio de decisión, el equipo conserva su derecho a una nueva solicitud.

Los entrenadores solo podrán pedir revisión del FVS en estas cuatro situaciones:

Goles (o no goles)

Penales

Tarjetas rojas directasErrores de identidad

“El sistema de revisión en vídeo responde a la solicitud de dotar al fútbol de tecnologías más económicas”, explicó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, quien remarcó que el FVS no reemplaza al VAR, sino que está “concebido para contextos diferentes”.

Una lista con sorpresas y bajas sensibles

En cuanto a lo deportivo, Argentina llega con un plantel joven, dinámico y con algunas sorpresas. Entre ellas, la inclusión de Gianluca Prestianni, finalmente cedido por Benfica tras la llegada de José Mourinho al club. También se sumaron Tomás Pérez (Porto) y Julio Soler (Bournemouth) tras negociaciones contrarreloj.

Sin embargo, hay ausencias de peso, como la de Claudio Echeverri (Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Valentín Carboni (Genoa), que no fueron liberados por sus clubes.

La base del equipo está formada por futbolistas del ámbito local, como Maher Carrizo (Vélez), Santino Andino (Godoy Cruz), Milton Delgado (Boca) e Ian Subiabre (River).

Fixture confirmado para la Albiceleste

28 de septiembre: Cuba vs. Argentina – 20:00 hs (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso)

1 de octubre: Argentina vs. Australia – 20:00 hs (Valparaíso)

4 de octubre: Argentina vs. Italia – 20:00 hs (Valparaíso)

Con ilusiones renovadas, nuevas herramientas tecnológicas y un plantel cargado de talento, Argentina va por un nuevo sueño mundialista juvenil. La acción empieza este sábado.

Fuente: Olé.