La Selección Argentina Sub 20 ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial que se disputa en Chile: será Nigeria, que avanzó como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

El equipo nacional, conducido por Diego Placente, cerró una primera fase ideal, con victorias ante Cuba (2-0), Australia (4-1) e Italia (1-0), lo que le permitió quedarse con el primer lugar del Grupo D y consolidarse como uno de los principales candidatos al título.

Por su parte, Nigeria integró el exigente Grupo F, en el que sumó 4 puntos, producto de un empate, una derrota y una victoria. Aunque no logró quedar entre los dos primeros, su performance le permitió clasificar entre los mejores terceros.

El cruce entre Argentina y Nigeria se jugará esta semana en Valparaíso, con día y horario a confirmar, y será un duelo clave para las aspiraciones del conjunto albiceleste, que mostró un sólido funcionamiento colectivo y muy buenos rendimientos individuales, como los de Alejo Sarco, Maher Carrizo, Ian Subiabre y Tomás Pérez.

El resto del cuadro de octavos dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación temprana de Brasil, que cayó ante España en la última fecha del Grupo C y terminó en el último lugar, sumando apenas un punto. También avanzaron selecciones como Japón, Ucrania, Estados Unidos, Francia y Marruecos, entre otras.

Con el objetivo de seguir avanzando en busca de la gloria, Argentina deberá superar a un duro rival africano, que históricamente ha sido protagonista en categorías juveniles. El equipo de Placente llega motivado y con la ilusión intacta.