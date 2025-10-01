La Selección Argentina Sub 20 volverá a presentarse este miércoles en el Mundial de la categoría con la misión de lograr un nuevo triunfo que le asegure el pase a octavos de final. Desde las 20, con transmisión de Telefe y DSports, el equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a Australia por la segunda fecha del Grupo C.

Tras el debut con victoria por 3 a 1 sobre Cuba, el conjunto nacional quedó como líder de la zona con 3 puntos. Una nueva victoria lo depositaría automáticamente entre los 16 mejores del certamen, sin depender de otros resultados.

Australia, por su parte, llega al cruce con la urgencia de sumar, luego de caer 1 a 0 ante Italia en su estreno.

Placente no podrá contar con Santiago Fernández, jugador de Talleres, quien fue expulsado en el primer partido. “Fue un partido muy raro. La expulsión nos complicó pero las sensaciones fueron buenas”, analizó el entrenador.

Posible formación

El DT mantendría la base del equipo que venció a los caribeños, aunque aún mantiene una duda en ofensiva. El probable once de Argentina sería: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Teo Rodríguez Pagano, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino o Ian Subiabre; y Alejo Sarco como delantero centro.

Un triunfo dejaría a Argentina con un pie en la siguiente fase y con la ilusión intacta de ir por el título juvenil.