La Selección Argentina masculina de vóley debutó con una victoria por 3-2 ante Finlandia en el Mundial de Filipinas, luego de una notable remontada en Manila. Los dirigidos por Marcelo Méndez perdían los dos primeros sets, pero lograron revertir el marcador con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11.

El máximo anotador fue Pablo Kukartsev, con 20 puntos, seguido por Luciano Palonsky (19). El armado estuvo a cargo del histórico Luciano De Cecco, quien condujo con jerarquía los momentos más complejos del juego. También se destacaron Jan Martínez y Agustín Loser, claves en el bloqueo y la recuperación anímica del equipo.

El conjunto nacional corrigió errores no forzados y ajustó su sistema ofensivo a partir del tercer set, logrando imponer su ritmo y forzar el tiebreak con autoridad.

“Nos sacamos la mochila y nos liberamos de la presión y las inseguridades. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje”, declaró Kukartsev al finalizar el encuentro.

El encuentro también marcó un hecho histórico: Luciano De Cecco se convirtió en el primer jugador argentino en disputar seis Mundiales, superando la marca de Javier Weber. El santafesino, medallista en Tokio y abanderado olímpico en París 2024, continúa siendo el gran referente del seleccionado nacional.

Argentina volverá a competir esta noche desde las 23:30 (hora argentina) frente a Corea del Sur, por la segunda fecha del Grupo C. El cierre de la fase inicial será el viernes ante Francia, bicampeón olímpico y principal favorito de la zona.