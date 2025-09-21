La Selección Argentina masculina de vóley cayó este domingo ante Italia por 3 a 0 (25-23, 25-20, 25-22) y quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025. El equipo de Marcelo Méndez dio pelea en cada set, pero no logró torcer el rumbo frente a un rival de altísimo nivel.

El encuentro se jugó en el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila y mostró un equipo argentino combativo desde el inicio, con pasajes de buen juego y ventajas parciales que no pudo sostener en los momentos claves.

Set por set

El arranque fue prometedor para Argentina, que con un bloqueo de Kukartsev y un remate de Vicentín se puso 3-0. Mantuvo esa ventaja hasta el 9-6, pero Italia reaccionó con tres bloqueos consecutivos y pasó al frente. A pesar de un nuevo intento de la Albiceleste por tomar la delantera, el campeón del mundo fue más efectivo en el cierre y se llevó el primer set 25-23.

En el segundo parcial, Italia mostró mayor solidez. Aunque comenzó parejo, los europeos aprovecharon errores de saque del conjunto argentino y con un contraataque fluido estiraron la diferencia hasta cerrarlo por 25-20.

El tercero volvió a tener un buen comienzo para los de Méndez (3-1), pero Italia rápidamente retomó el control y, a pesar de un ace de Gallego que puso a Argentina arriba 17-16, los campeones del mundo cerraron el set por 25-22 y el partido por 3-0.

Máximos anotadores

Luciano Vicentín, con 15 puntos, fue el máximo anotador argentino.

Lo siguieron Gallego (9), Loser (8), Palonsky (8) y Kukartsev (6).

En Italia se destacaron Michieletto, Romanó y Bottolo.

Formación Argentina

Titulares: De Cecco, Kukartsev, Gallego, Loser, Vicentín, Palonsky, Danani (L). Ingresaron: Sánchez, Gómez, Armoa, Giraudo.