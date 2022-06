Atlético Mitre de Las Varillas y Filial Talleres son las punteras del torneo femenino de fútbol, tras disputarse la segunda fecha este domingo por la mañana en cancha de Proyecto Crecer.

El elenco varillense derrotó al Departamento Municipal de Deportes de Freyre, mientras que las chicas de la "T" le ganaron a Sportivo Belgrano por la mínima.

Los resultados de la jornada:

- Proyecto Crecer 0 - 4 Antártida Argentina

Goles: Ana Galíndez x4 (AA)

- Sportivo Belgrano 0 - 1 Filial Talleres

Gol: Mía Peiretti (FT)

- DMD Freyre 0 - 3 Mitre (Las Varillas)

Goles: Gisela Navarro, Georgina Fornero y Eva Sotelo (M)

- CCR Cult. San Bartolomé 1 - 0 Huracán (Frontera)

Gol: Michelle Zamora (H)

- Lobitas 2 - 0 C.V "Nicolás Batalla" (Arroyito)

Goles: Agustina Juárez y Bianca Velásquez (L)

Tabla

1. Atl. Mitre (Las Varillas) 6 pts.

2. Filial Talleres 6 pts.

3. Antártida Argentina 4 pts.

4. Cult. San Bartolomé 4 pts.

5. Sp. Belgrano 3 pts.

6. Huracán (Frontera) 3 pts.

7. Lobitas (Est. Frontera) 3 pts.

8. C.V "Nicolás Batalla" 0 pts. (1 partido pendiente)

9. DMD Freyre 0 pts. (1 partido pendiente)

10. Proyecto Crecer 0 pts.

Próxima fecha

Huracán (Frontera) vs Lobitas

Talleres vs. San Bartolomé

Sportivo Belgrano vs. Proyecto Crecer

Mitre vs. Antártida Arg.

Ctro. Vecinal "Nicolás Batalla" vs. DMD Freyre