Se disputó este domingo la tercera fecha del torneo de fútbol femenino que organiza Sportivo Belgrano en el predio "Nicolás Losano" donde el equipo de Bartolomé Mitre de Las Varillas es único puntero.

Las chicas del Celeste golearon a la Verde y aprovecharon el empate de Las Lobitas para subirse a la cima de la tabla en soledad.

Resultados y goleadoras de la 3° fecha

Deportivo Luxardo 1-4 Rompe Redes

Goles: Soledad González x2 - Valentina González - Azucena Vaca (RR) María Luna (DL)

Las Lobitas 1-1 Antártida Argentina

Goles: Milagros Melano (LL) Ana Galíndez (AA)

Proyecto Crecer 2 -1 Defensores de Frontera

Goles: Bianca Velázquez - Aylén Ferreyra (PC) Agustina Juárez (AJ)

Sportivo Belgrano 0-6 Mitre

Goles: Cincy Luna x2 - Antonella Luque x2 - Gisella Álvarez - Eva Sotello (M)

El Faisán 1-2 Filial Talleres

Goles: Stefi Gómez (EF) Jessica Marino y Cintia Lovera (T)

La tabla

1. Mitre (Las Varillas) 9 pts.

2. Las Lobitas 7 pts.

3. Sp. Belgrano 6 pts.

4. Talleres 6 pts.

5. Def, de Frontera 4 pts:

6. Rompe Redes 3 pts.

7. Proyecto Crecer 3 pts.

8. El Faisán 3 pts.

9. Antártida Arg. 2 pts.

10. Dep. Luxardo 0 pts.

Próxima fecha

Def. de Frontera vs. Mitre

Talleres vs. Dep. Luxardo

Rompe Redes vs. Antártida Arg.

Sp. Belgrano vs. El Faisán

Las Lobitas vs. Proyecto Crecer