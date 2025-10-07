El Club Atlético Boca Juniors confirmó que Miguel Ángel Russo, actual director técnico del primer equipo, se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado. La noticia generó preocupación en el entorno xeneize, donde el entrenador de 69 años es una figura emblemática.

A través de un comunicado oficial difundido en la noche del lunes, la institución expresó: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, indicaron desde el club.

Russo se encuentra bajo licencia médica y en las últimas semanas fue reemplazado por su ayudante de campo Claudio Úbeda, quien asumió la conducción del equipo. Este domingo, Boca goleó 5-0 a Newell’s en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura, y tras el encuentro, tanto el cuerpo técnico como los jugadores dedicaron la victoria al DT.

“Toda la semana estamos en contacto con Miguel, está al tanto de todo. Lo queremos mucho y esperamos que se recupere pronto”, dijo Úbeda en conferencia de prensa.

Por su parte, el capitán Leandro Paredes también expresó su apoyo: “Le dedicamos la victoria a Miguel, es la cabeza de nuestro grupo y no es nada lindo lo que está pasando. Le mandamos mucha fuerza”.

Russo atraviesa complicaciones vinculadas a su tratamiento médico, y desde el club indicaron que por el momento no hay una fecha estimada para su regreso. En su lugar, seguirán al frente del equipo Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, encargados de la preparación y dirección en los próximos compromisos oficiales.