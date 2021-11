Lionel Messi volvió a mostrar que es ídolo total en Argentina y en la previa del partido ante Brasil en San Juan, tuvo un gran gesto con un hincha. Franco Argañaraz le contó a TyC Sports que su sueño era que Lionel Messi le firmara un tatuaje que tenía en la espalda, del astro con la Copa América.

Pero eso no es todo, también contó que cinco años atrás se metió al estadio Malvinas Argentina de Mendoza y se arrodillo ante Messi en un encuentro ante Uruguay. Fue el primer partido luego de la Copa América Centenario donde el astro había querido renunciar a la selección.

“Esto es una locura. Estoy muy emocionado”, expresó en TyC Sports luego. “Vio la nota que hicieron. Me lo encontré a Daddy (Marcelo D’Andrea). Le pregunté si había manera. de que me firmara el tatuaje. ‘Vio la nota esta mañana, te estábamos buscando para firmarte el tatuaje’. Empecé a tiritar, me estás jodiendo...”, relatóa las cámaras de TyC Sports.

“Estuvo muy bueno”, añadió el joven. “Es muy humilde. Se ve que tiene un corazón enorme ese tipo. Lo que acaba de hacer no creo que lo haga cualquiera. La humildad que tiene... Es una locura. Estoy cien por ciento agradecido con él. Sinceramente, lo amo. Es un genio. Se ha ganado el corazón de todos nosotros por lo que es como persona”, sentenció.