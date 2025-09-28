Melina y Cinthia Sarmiento: fútbol, familia y lucha compartida en la Primera de Sportivo

Las hermanas Sarmiento juegan juntas en la primera división femenina del club Sportivo Belgrano, entre entrenamientos, clases, trabajo y estudio, construyen un camino lleno de esfuerzo, amor por el fútbol y compromiso con el crecimiento del deporte.

Melina tiene 29 años y juega desde los 18, cuando Sportivo incorporó por primera vez un equipo de fútbol para mujeres. “Desde siempre me encanta jugar al fútbol y mi papá no me dejaba. A los 18, Sportivo puso el equipo femenino, ni pedí permiso y me vine a jugar acá. Aparte, vivo cerca”, recuerda.

Su hermana Cinthia, de 37 años, se sumó un tiempo después, pero el vínculo con el deporte ya venía de antes: “Siempre hice deporte y el fútbol también me encantaba. Cuando yo era chica, jugaba con mi mamá y las mamás del Baby fútbol, que de vez en cuando hacían algunos encuentros. Pero no había lugar para practicarlo como ahora”.

Fue justamente Melina quien la motivó a sumarse: “La verdad que es culpa de ella, y le agradezco porque fue quien me invitó a jugar al fútbol y después a venir a este club con el equipo que tenemos”.

Vida entre libros, trabajo y pelota

Ambas comparten la misma pasión, pero también una vida agitada que requiere organización y esfuerzo. Cinthia es profesora de Historia y trabaja en dos escuelas: “Hoy, por ejemplo, salgo de entrenar, me baño y me voy a dar clases a la Ravetti. Hace unas semanas tuve un golpe en la frente y fui a trabajar con los ojos negros. Los chicos ya saben que los moretones vienen del fútbol”.

Melina trabaja en un negocio familiar y estudia por la noche en el terciario, cursando la Tecnicatura en Administración de Empresas. Pero su espacio en el club es esencial: “Necesito venir a entrenar para salir de la rutina. Es lo que me hace bien”.

Dentro de la cancha, cada una ocupa un rol bien distinto. Melina es delantera: “Juego de extrema o de doble nueve, adelante o donde me ponen. Siempre jugué arriba. No soy muy alta como para jugar atrás, y soy rápida”. Mientras que Cinthia es defensora central, “siempre fui defensora, tanto en el básquet como en el fútbol. Primero jugué de tres y ahora, de central. Es como estar en el aula: soy una de las voces de mando abajo, con la arquera y la otra central”, sostiene entre risas.

Incluso en los entrenamientos, donde muchas veces les toca enfrentarse, la intensidad es la misma: “Nos ponen enfrentadas y no hay perdón, por más que seamos hermanas”, agrega.

Un entorno familiar que acompaña y alienta

Lejos de los estereotipos que marcaron su infancia, hoy su familia es una pieza clave de sus vidas futboleras. “Aclaro que mi papá no me dejaba jugar, pero cambió totalmente después de que entré al club. Ahora nos sigue a todos lados, a todas las canchas”, cuenta Melina.

“Nos encanta que nos acompañen-agrega Cinthia-. Tenemos un hermano que juega al fútbol y mi hijo también. Están acostumbrados a este ritmo”.

Aunque nunca se reprochan nada, comparten emociones después de cada partido: “Si perdemos, nos conocemos y no hace falta que ni nos hablen. Y cuando ganamos, festejamos juntas. Somos muy autocríticas las dos. No el resto, nosotras mismas”.

El cambio en el fútbol femenino y una lucha que continúa

Ambas coinciden en que el fútbol femenino ha crecido, pero también remarcan que el proceso fue largo y aún queda mucho por hacer.

Cinthia lo resume así: “Antes la sociedad era muy machista. Incluso en el club costó mucho que nos validen. Pero ahora estamos incluidas, somos una categoría más, visibles, y nos dan lo mismo que a los demás. Se nota el cambio, tanto en la sociedad como en el club”.

Melina agrega: “Cuando arranqué no había ni liga. Para nosotras no es solo venir a divertirnos, que nos den una pelota. Queremos aprender, competir y dar lo mejor, porque representamos al club”.

También señalan que persisten prejuicios en algunas familias: “Antes te decían ‘marimacho’. Todavía pasa. Tengo alumnas que me dicen ‘Profe, me encantaría jugar, pero en mi casa no me dejan’. Cuesta. Pero muchas se animan y eso es un montón”, cuenta Cinthia, que también ve cómo crecen las oportunidades para las nuevas generaciones.

Tanto Cinthia como Melina saben que están en una etapa madura de su recorrido deportivo, pero no por eso dejan de disfrutarlo ni de proyectar. “Estoy en el último tiempo para poder disfrutar y lo hago al máximo. Me voy con la certeza de que hay un montón de futuro. Las chicas tienen una calidad técnica que nosotras no tuvimos”, destaca Cinthia.

Melina coincide: “Tuve oportunidades y las aproveché. Hoy veo que las chicas tienen un gran futuro. Las juveniles del club tienen muchas condiciones. Lo bueno es que hoy pueden soñar con lo que quieran, porque no hay techo”.