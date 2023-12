Sergio Maza fue anunciado oficialmente como el nuevo entrenador de Sportivo Belgrano para afrontar la temporada 2024 del Federal A. El nuevo DT de la Verde habló de su llegada al club, su estilo de trabajo y anticipó que la fecha prevista para el inicio de pretemporada sería el 15 de enero.

El entrenador viene de dirigir a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y llega a San Francisco con su propio cuerpo técnico el cual está compuesto por Esteban Gil como Ayudante de Campo, el Preparador Físico Francisco Segovia y el psicólogo deportivo Pablo Sucarrat.

“Creo que el paso mío por Defensores fue muy importante, tanto en lo colectivo como lo individual porque pudimos dejar al equipo en la categoría. Fueron seis meses bastante bravos. Es un club que me abrió las puertas como me abrió las puertas Sportivo, se la juegan por mí que y yo sé que no es fácil porque tienen una cartera de cincuenta a cien de técnicos, todos se ofrecen, algunos tienen mucho más nombre y mucha más trayectoria en el fútbol, entonces también uno compite contra eso, la llegada mía se da porque la subcomisión de fútbol sabe de los clubes donde estuve, de los trabajos que hice que son un resultado del aprendizaje…”, comentó el DT.

“Estuve en Sportivo en 2005 y ya era un club lindo, ahora está muchísimo más lindo, espectacular, hay una energía muy buena en la gente que trabaja ahí por como nos recibieron”, dijo Maza.

Maza ascendió a Gimnasia y Tiro al Federal A y fue cesanteado de su cargo -casi sin explicaciones- cuando el equipo peleaba con serias chances el ascenso a la Primera Nacional en 2021. “Después de que me fui de Gimnasia, de la forma que me tuve que ir, tuve que empezar de nuevo fuera de Salta, fui a Bahía Blanca, después a Comodoro Rivadavia y después a Villa Ramallo, es una profesión linda, pero que te aleja de todo, de tus hijos, de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, te aleja de todo, pero es una profesión que amo, me corre el fútbol por las venas y ahora estoy muy feliz por la oportunidad”, indicó.

En cuanto a lo que pretende de sus dirigidos, el DT remarcó que “mucha información al futbolista lo confunde y poca información lo empobrece, hay que buscar un equilibrio que no es fácil en el fútbol argentino, me considero un un líder de grupos que trata de sacar lo mejor del jugador, que tengo buena comunicación, hago sentir que todos los jugadores son observados por mí, desde el 1 hasta el 30 o la cantidad que tenga y en base a eso empiezo a construir el equipo. Me interesa trabajar en equipo, creo que el equipo es lo más importante, si el equipo anda bien brillamos todos y cada uno tiene que aportar lo suyo” .

Y agregó: “Creo que todo lo que tiene que ver con la parte táctica, lo que es un sistema de juego, hay que tratar de ser lo más simple y específico posible para que el jugador comprenda de manera rápida lo que uno pretende dentro del campo de juego y cuando eso se va plasmando después solos los jugadores se van soltando y sin que ellos se den cuenta uno les va exigiendo más y van de lo más simple a lo más complejo, siempre arrancando de una base, sin hablar difícil, sin dar tantas vueltas porque creo que es una categoría apasionante, es larga, es un torneo durísimo y para mantenerse en los primeros puestos hay que ser sólidos en lo grupal, tener un buen vestuario y después que eso se traslade a la cancha, que la gente vea que el equipo contagia , que vea un equipo que cuando tiene que jugar juega y cuando tiene que meter, tiene que meter y ganar igual. Eso es lo que yo voy a pregonar. Sportivo tiene que empezar a ganar en todas las canchas y jugar en todas las canchas".

“El objetivo del club es poder volver a ser el Sportivo que fue hace un tiempo, en el ascenso también, pero ese Sportivo del cual todo el mundo hablaba y se posicionaba a nivel nacional en el boca a boca, donde todos los jugadores querían ir y todos los técnicos queríamos dirigir. Eso es lo que lo que lo que tenemos que cambiar nosotros, vamos a ir por ese camino”, dijo Maza.

“Conmigo van a estar incómodos porque yo los voy a exigir todo el tiempo”

El nuevo entrenador de la Verde también habló de del ascenso en una categoría muy complicada, pero para conseguir ese objetivo -aclaró- primero hay que armar un buen equipo. “Creo que no es fácil decir ‘hay que ascender’. Es un deseo y como deseo lo tenemos todos, después hay que trabajar eso, ese objetivo, esa meta, ese sueño, hay que trabajarlo, hay un proceso, esta categoría es muy dura, donde a veces los mejores no ascienden, pero creo que hoy a Gimnasia y Tiro le ha tocado ascender porque ha sido un equipo sólido en los momentos que tuvo que ser sólido, sin brillar. Hay que adaptarse, hay que saber que hay veces que se va a poder jugar bien, vistoso y hay otras veces que no se va a poder porque los rivales te exigen, pero bueno hay que poner como premisa siempre sumar , estar en los primeros puestos y después cuando termina la fase regular arranca otro torneo, a partir de octavos de final, cuartos, semi, arranca un torneo totalmente distinto”, explicó.

El DT comentó que ya habló con algunos jugadores que pretende que se incorporen a Sportivo Belgrano, aunque todavía no hay nada cerrado. También dejó en claro que cada jugador se va a tener que ganar los minutos en el entrenamiento y en el esfuerzo diario.

“Institucionalmente el jugador va a estar cómodo, no es una palabra que me agrade, pero es la que me sale ahora. El jugador va a poder estar cómodo institucionalmente porque Sportivo brinda todo, todas las comodidades, pero conmigo no, conmigo van a estar incómodos en el buen sentido porque yo los voy a exigir todo el tiempo , si uno quiere construir y quiere llegar hasta a lo máximo de la competencia, no podés estar cómodo, al contrario, tenés que estar incómodo y trabajar todo el tiempo, convivir con eso porque eso te hace más fuerte”, señaló Maza.

Además, remarcó que buscará conformar un vestuario fuerte, respetuoso y ‘que sepa que el escudo es lo más importante’. También contó que estuvo en la ciudad y particularmente en la pensión del club, donde pudo charlar con algunos juveniles: “Observé mucho respeto, chicos muy educados, la gente que está a cargo trabaja muy bien, estaban estudiando y hablé con algunos de ellos, todos los chicos que estén proyección y que tengan posibilidades y en algún momento tengan que jugar, yo no tengo problema, si hay jugadores que a mí me gustan y consideramos que para el equipo sirven y suman, tienen que jugar, para mí la edad no es un impedimento, pero tienen que generar mucho más esfuerzo para tener su premio. Hoy no hay tanto esfuerzo. No lo digo por los chicos de Sportivo porque no los conozco a todos, pero sí, en los otros lados que estuve tienen el premio muy rápido y el esfuerzo no es equivalente a las oportunidades que tienen".