El entrenador de Sportivo Belgrano, Sergio Maza, valoró el esfuerzo del equipo y destacó el compromiso táctico tras la victoria ante Independiente de Chivilcoy.

El DT contó que habló con el plantel después del partido para agradecerles el esfuerzo. “Me tomé el atrevimiento de poder dar unas palabras, de hacer una devolución agradeciéndole siempre el esfuerzo, me acuerdo que en Lincoln no no dije nada porque había un ambiente triste porque se había hecho mucho esfuerzo y no habíamos quedado sin nada. Creo que hoy ha sido un partido duro, como son todos, creo que lo planteamos bien tácticamente y entendieron lo que teníamos que hacer, entendieron cómo jugaban ellos y quién manejaba la pelota que era Sosa; después ya con el ingreso de Romero y de Benítez se pararon distinto, fueron más profundo, pero nosotros defendimos bien todo el partido, pegamos justo y creo que nos llevamos tres puntos merecidos en el balance final. Creo que fuimos más que Independiente y eso es lo que le da muchísimo más valor al triunfo” , expresó.

Con respecto a lo que viene, Sportivo recibirá a Douglas Haig el próximo lunes y luego tendrá fecha libre. “Tenemos una semana larga, tenemos que seguir trabajando para seguir afianzándonos como equipo, seguir intentando mantener y sostener la idea con el esquema, con los distintos intérpretes que hay porque tuvimos mucha bajas y todo lo que ya saben, pero al margen de eso no pusimos excusa, es parte de conformar lo que nosotros venimos construyendo día a día que un equipo y ahora hay que seguir reafirmando conceptos, seguir manteniendo la guardia alta, no bajar la intensidad porque creo que vamos a tener un rival durísimo que ahora tiene un técnico de recorrido que conoce muchísimo la categoría y va a ser un rival muy duro”, señaló.

La semana pasada debutaron Guillermo Cóceres y Máximo Forlín (hizo un gol), este sábado debutaron Santiago Roggero y Tomás Rouillier. Los jugadores promovidos de las divisiones formativas son una opción para el entrenador y tuvieron buenos desempeños. “Les dije que ello tiene lugar, pertenecen al plantel y al equipo, lógicamente tuvieron las posibilidades por lo que vivimos, los lesionados, los casos de dengue, se les dio la posibilidad rápido, hoy esperamos hasta lo último, Tomi (Rouillier) había tenido una buena semana, se ubica bien rápido y los minutos que jugó lo hizo bien, defendió, le dio buen buen trato a la pelota y es uno más de todos los chicos que vienen empujando y que también sostienen a este equipo porque es una mezcla de gente de experiencia y mucha juventud, ellos tienen que saber que tienen que aportar al colectivo y no quedarse solamente con un debut” , dijo Maza.